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«Мегатрейд» святкує 25 років! 

26 мая 2021 г., 11:53
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«Мегатрейд» святкує 25 років!

Компанія «Мегатрейд», один з найбільших українських дистриб’юторів, святкує 25 років та змінюється, щоб привести у відповідність зовнішність бренду стратегічному курсу розвитку.

✓ Так, спеціалізацію - проєктна дистриб’юція, яку де-факто практикує компанія, зафіксовано на рівні позиціонування. Логознак відображатиме 5️⃣ ключових складових проєктної дистриб’юції. А шрифтове зображення назви компанії підкреслить прозорість та системність «Мегатрейд» у взаємовідносинах з ключовими стейкхолдерами.

25-річний досвід компанії дозволив винайти ефективну операційну модель, яка отримала назву проєктної дистриб’юції. Вона об’єднує в собі методи управління та практики роботи із партнерами і визначає ринкову успішність «Мегатрейд».

Формула проєктної дистрибуції - це:
✅  Products – збалансований продуктовий портфель, до складу якого входять: рішення, затребувані ринком, та нішеві продукти, де «Мегатрейд» має унікальну експертизу.
✅  People – кваліфікована команда: інженери, високорівневі пресейли та консультанти з продажів, здатні бути професійними радниками для замовників.
✅  Processes – ефективні процеси управління, які підтримують фінансову модель компанії.
✅  Price – збалансована та гнучка фінансова політика по відношенню до партнерів.
✅  Relationships – довгострокові відносини зі стратегічними партнерами та світовими виробниками.

«Найголовніше в нашій моделі роботи – постачання надійних комплексних рішень виходячи з реальних потреб замовників. Це передбачає дійсно щільну роботу в ланцюжку «вендор – дистриб’ютор – партнер – кінцевий замовник», де «Мегатрейд» виконує не тільки свою пряму функцію але й створює додану вартість на кожному етапі просування технології до споживача. Так ми розширюємо коло впливу. На цьому ґрунтуються довгострокові відносини з нашими партнерами», - зазначив Володимир Тимофєєв, СЕО «Мегатрейд».

✔ За умовами партнерства звертайтеся на [email protected] або за телефоном +380 (44) 538-00-06.

 

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