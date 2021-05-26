«ПриватБанк» и Visa тестируют в Киеве биометрическую систему доступа в учебные заведения

26 мая 2021 г., 12:25

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«ПриватБанк» и Visa запустили на базе Киевского лицея №157 первый в Украине пилотный проект биометрической системы безопасного доступа в учебные заведения и другие общественные учреждения. Как отмечается, новая система создана на базе технологии «оплаты лицом» FacePay24.

Технология, которая заработала в столичном лицее, является открытой платформой для всех учебных заведений и общественных учреждений. Проект ограничения доступа посторонних в лицей, передачи push-сообщений на телефоны родителей о времени, когда ребенок пришел и оставил школу, реализовала компания Viatec в партнерстве с «Инфотех».

Разработчики отошли от стандартного решения идентификации учащихся по карте, которую дети часто теряют или забывают – распознавание учеников и работников учреждения производится по лицу. Кроме того, что система распознает лицо, она также определяет температуру, фиксирует отсутствие защитной маски и сигнализирует о необходимости ее надеть.

Основой решения является безопасный доступ в школу учеников и учителей, который обеспечивается современными системами шифрования. Кроме того, новая цифровая платформа станет основой для внедрения закрытой цифровой экосистемы учебного заведения, которая будет включать адресный доступ к учебному контенту, педагогическим кейсам учителей, данным об успеваемости учащихся, административной деятельности и т.п.

Также использование технологии FacePay24 делает возможным переход на цифровую платформу и бесконтактные способы оплаты организации питания в лицее и использования платных услуг. Разработчики платформы утверждают, что новая система обеспечивают полную защиту персональных данных по мировым стандартам.

Технология FacePay24 была создана на базе технологии Visa Face ID, которая обеспечивает безопасность системы с помощью биометрии, и уже успешно используется в платежной индустрии. Одновременно с запуском Face ID Visa в партнерстве с «ПриватБанком» осуществила эмиссию 10 тыс. детских карт «Юниор Visa». Кроме того, в 20 школах будет действовать акция: 25% кэшбек при оплате «лицом».

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