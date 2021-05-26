AOC помимо мониторов займется еще и игровыми акссесуарами

26 мая 2021 г., 11:45

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AOC представил новую игровую периферию: мыши, механические и мембранно-механические клавиатуры, а также ковриков для мышек.



Новые продукты разделены на три сегмента, предназначенные для различных категорий пользователей: продвинутые модели AGON 700-й серии для киберспортсменов, модели среднего уровня 500-й серии и начального уровня 200-й серии. Новые аксессуары открывают путь к расширению категории товаров в ближайшем будущем.



«С тех пор, как AOC вошла в игровую сферу, мы стремились создавать лучшие продукты на рынке. Будучи производителем №1 среди игровых мониторов, мы намерены расширить нашу историю успеха. Теперь же мы рады представить легко настраиваемые профессиональные игровые аксессуары, идеально сочетающиеся с остальной продукцией AOC», – заявил Стефан Зоммер, директор по маркетингу и управлению бизнесом в AOC International Europe.



Клавиатура премиум-класса AGON AGK700 со 115 программируемыми клавишами оснащена высококачественными переключателями Cherry MX Blue/Red, с возможностью одновременного нажатия неограниченного количества клавиш и функцией anti-ghosting. Система имеет прочный алюминиевый корпус, способный выдержать высокие нагрузки, неизбежные при очень активных соревнованиях.



Специальные макроклавиши позволяют быстро переключаться между игровыми режимами (RTS, FPS, Racing) и RGB-подсветкой на определённых моделях мониторов AGON1, объединяя всю экосистему AGON. Наличие USB-концентратора гарантирует лёгкий и удобный доступ к USB-разъёмам для подключения другой периферии.



GK500 – клавиатура среднего уровня со 104-мя программируемыми клавишами с механическими переключателями Outemu Red/Blue. Она также предоставляет возможность одновременного нажатия неограниченного количества клавиш и оснащена функцией anti-ghosting. Благодаря совместимости с Light FX, клавиатура GK500 может быть синхронизирована с мониторами AOC.



И AGK700, и GK500 поставляются с дополнительным набором клавиш W, A, S, D и USB-кабелем в оплётке с позолоченным разъёмом. У обеих моделей профили пользователя могут быть сохранены во встроенной памяти с помощью утилиты G-Tools, а позже изменены непосредственно на клавиатуре без использования дополнительного программного обеспечения.



Игровая клавиатура начального уровня GK200 оснащена мембранными переключателями, создающими ощущение «механической клавиатуры». Она не боится влаги.



Новая линейка периферийных устройств AOC также включает три варианта игровых мышей, каждая из которых может похвастать высококачественными оптическими датчиками Pixart. Все три мыши поддерживают частоту дискретизации 1000 Гц и частоту опроса 1 мс. И AGM700, и GM500 также могут синхронизировать свою RGB-подсветку с клавиатурами серии 500/700 и некоторыми мониторами AGON. Обе мыши комплектуются USB-кабелем в оплётке длиной 1,8 м и с позолоченным разъёмом.



Для настройки кнопок клавиатур и мышек, записи макросов и управления ими, настройки RGB-эффектов и синхронизации световых эффектов между устройствами, компания AOC разработала собственное программное обеспечение – G-Tools. Эта утилита доступна для серий 500 и 700, а также поддерживает некоторые модели AGON.



На всю игровую периферию AOC предоставляется 2-летняя гарантия.

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