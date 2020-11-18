MediaTek выкупила у Intel подразделение Enpirion Power Solutions

18 ноября 2020 г., 15:15

Как сообщило издание Gizmochina, компания Intel продала свое подразделение Enpirion Power Solutions фирме Richtek, входящей в состав MediaTek за 85 млн долл.



Enpirion Power Solutions выпускает различные интегрированные полуппроводниковые решения для управления питанием электронных устройств.



Компания Enpirion была приобретена Altera в 2013 г.. последняя же в свою очередь была поглощена Intel в 2015 г., с тех пор входила в ее состав как отдельное направление.



После завершения сделки Richtek сможет расширить ассортимент предлагаемых решений линейкой различных регуляторов и конвертеров напряжения.

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