Trend Micro представила облачное решение Network Security

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Trend Micro, сообщила о том, что стало доступно облачное решение Trend Micro Cloud One — Network Security.



Как отмечается, решение стало самым свежим дополнением к комплексной платформе облачной безопасности и обеспечивает простую и всеобъемлющую защиту виртуальных частных облаков на уровне, необходимом для соответствия существующим нормативам, без прерывания работы приложений или передачи данных.



Многие организации, которые только начинают использовать облака, нуждаются в эффективных инструментах, способных обеспечить уровень сетевой безопасности, необходимый для ведения бизнеса, управления и соответствия требованиям. Но существующие решения не могут обеспечить такую защиту в полной мере из-за сложного управления и развёртывания, недостаточной пропускной способности и иных недостатков. Например, для проверки входящего и исходящего трафика они могут требовать применения нескольких устройств, балансировщиков нагрузки и копий.



По мнению агентства Gartner, «организации перейдут на новую модель, в которой они будут консолидировать несколько облачных сервисов сетевой безопасности с одним поставщиком, чтобы снизить сложность решения»1. Мы полагаем, что это соответствует действительности, поскольку организации переходят на модели гибридного облака с различными потребностями в обеспечении безопасности. С помощью платформы Trend Micro Cloud One можно легко получить такую консолидацию: эта платформа обеспечивает упрощённый подход к безопасности гибридного облака и наглядность, достигаемую за счёт предоставления нескольких инструментов безопасности на единой платформе управления, позволяющей видеть всю облачную инфраструктуру организации.



«Мы знаем, что многие решения для обеспечения сетевой безопасности не предназначены для облака: их сложно или невозможно развернуть, они нарушают ключевые бизнес-процессы и могут являться источником угроз безопасности организаций, — отметил Венди Мур (Wendy Moore), вице-президент Trend Micro по продуктовому маркетингу. — Нашу систему обеспечения облачной сетевой безопасности пользователи могут развернуть за считанные минуты, что упрощает процесс защиты и даёт возможность безопасно достигать целей их бизнеса и обеспечивать соответствие всем нормативам».



Платформа Trend Micro Cloud One — Network Security предоставляет:

• комплексную облачную защиту на уровне сети для обеспечения соответствия нормативам, включая применение виртуальных заплат, возможности IPS и фильтрацию исходящего трафика сети, а также блокировку угроз нулевого дня благодаря альянсу Zero Day Initiative;

• блокировка угроз для обеспечения защиты различного набора сервисов (от EC2 до Lambda) и проверки всего сетевого трафика, проходящего через интернет-шлюзы, транзитные шлюзы или виртуальные частные шлюзы;

• простое и прозрачное развёртывание за считанные минуты без необходимости использования дополнительной инфраструктуры и с нулевым нарушением ИТ- или бизнес-процессов

• выбор вариантов оплаты: вы можете платить только за то, что используется в динамических средах, или платить за годовое обслуживание на основе лицензии для обеспечения безопасности более статичной архитектуры;

• комплексную централизованную защиту облака с единой консолью для упрощения общего процесса управления облачной безопасностью.

