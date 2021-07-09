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Держспецзв’язок повiдомив про блокування понад 60 тис атак на державні інформаційні ресурси за останнiй тиждень

9 июля 2021 г., 13:50
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За повідомленням Держспецзв’язку, у проміжок часу з 30 червня по 6 липня 2021 року системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет:
- заблоковано 60006 атак різних видів, що на 28% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (97%)
- Зафіксовано та заблоковано 11 DDoS-атак.

Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 1237378 підозрілих подій (на 5% більше ніж попереднього тижня):
- спроб отримання прав користувача – 48%;
- спроб отримання прав адміністратора – 21%;
- порушень корпоративної політики безпеки – 10%;
- підозрілого виконувального коду – 7%;
- застосування нестандартних протоколів – 6%.

Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 3696 кіберінцидентів (на 12% більше ніж попереднього тижня).

Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується:
- розповсюдження шкідливого програмного забезпечення – 75%
- фішингу – 24%

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