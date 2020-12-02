Криптовалютная ассоциация Libra переименована в Diem

2 декабря 2020 г., 11:05

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Libra Association, поддерживаемая Facebook структура для организации цифровых платежей и валют, заявила, что меняет название на Diem.



В независимую группу помимо Facebook входят Andreessen Horowitz, Coinbase, Spotify, Lyft и Uber.



По сообщению Reuters, название валюты также изменится с libra на Diem.



После того, как проект цифровой валюты Libra дебютировал в прошлом году он вызвал много вопросов со стороны регулирующих органов разных стран, поскольку возникли опасения, что новая криптовалюта в планируемых масштабах может заметно подорвать нынешнюю финансовую систему.



Diem на латыни означает «день», и как отмечается в официальном заявление название «сигнализирует о растущей зрелости и независимости проекта». Недавно Financial Times сообщила, что проект может быть запущен уже в январе, но в ограниченном формате.



Валюта Diem/Libra задумывалась для того, чтобы обычным пользователям и предприятиям было проще безопасно отправлять деньги по всему миру. В отличие от биткоина и других криптовалют, которые могут быть чрезвычайно нестабильными и спекулятивными, Diem, как ожидается, будет поддерживаться государственной валютой.



Ранее в этом году Facebook переименовал свой цифровой кошелек Calibra в Novi и, как планируется, это решение позволит пользователям отправлять деньги друг другу в приложении или через Facebook Messenger и WhatsApp.

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