Коронавирус отвесил Интернету «волшебный пинок»

27 апреля 2020 г., 15:33

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Cui prodest? Если руководствоваться логикой древних римлян, в непонятной ситуации первым делом спрашивавших «Кому это выгодно?», то виновником шествующей по миру пандемии (наряду с фармацевтической индустрией) является Интернет.

В условиях самоизоляции, подключение к Сети стало той пуповиной, что связывает нас с огромным внешним миром. С его помощью мы работаем, учимся и видимся с друзьями. К тому же, Интернет также стал главным способом разнообразить пребывание в четырёх стенах, помогающим иногда забывать, что «Стране нужно больше футболистов».

По статистике глобального провайдера инфраструктурных сервисов, фирмы Cloudflare, за период с января по конец марта в большинстве крупных городов трафик Интернет подскочил примерно на четверть. На некоторые онлайновые сервисы спрос буквально зашкаливает. В особенности это справедливо для видеочатов, заменившие собой встречи с коллегами, родственниками и друзьями, для игровых движков, таких как Steam, и для онлайновых продуктовых магазинов, впервые увидевших виртуальные очереди длиной в десятки тысяч человек.

Cloudflare отмечает, что рост трафика сильно варьируется от страны к стране. Если в Италии использование Сети увеличилось на 40%, то в Южной Корее, где активность пользователей Интернета и раньше была высока, изменение не столь выражено.

Самое же удивительное во всей этой ситуации, заключается в том, что распределённая архитектура Всемирной Сети, изначально спроектированная с целью устранения потенциальных заторов, вполне достойно справляется с внезапно возросшей нагрузкой. Разумеется, локальных проблем стало больше — бывает, что Wi-Fi тормозит, веб-страницы не грузятся, а видеозвонки неожиданно обрываются — но все они решаются в рабочем порядке. RIPE и Ookla, организации, ведущие мониторинг скорости подключения во всем мире, регистрируют лишь незначительные замедления, например, вызванные устаревшей инфраструктурой «последней мили».

Наряду с увеличением общего объёма трафика изменилась картина его распределения на протяжении суток. Вместо традиционного скачка потребления в послерабочее время с пиком в 19:30, теперь дневной максимум располагается перед полуднем. Генеральный директор Cloudflare, Мэтью Принс (Matthew Prince), предполагает, что на позднее утро сейчас приходится большинство виртуальных совещаний и занятий в онлайновых классах.

Cloudflare также визуализировала карты подключений к Сети. Зелёный цвет демонстрирует возросшую активность в пригородах и «спальных районах» в рабочее время на фоне выделенного красным цветом спада онлайновых подключений в городских центрах вследствие оттока служащих из офисов.

Разумеется, отказоустойчивая архитектура Интернета не является панацеей. Осознавая это, крупные провайдеры онлайнового видео, включая Netflix, YouTube, Facebook и Disney+, откликнулись на призыв еврокомиссара по интернет-рынкам Тьери Бретона (Thierry Breton) и согласились превентивно снизить качество транслируемого в Европе потокового видео. Аналогично, Sony, Microsoft и Valve (оператор Steam) сократили рассылку обновлений видеоигр или ограничили их часами, когда Сеть наименее загружена.

В связи с COVID-19 публика привыкла слышать плохие новости, однако, как отмечает Мэт Рохан (Matthew Roughan), лидер Internet Topology Zoo, австралийского проекта картографирования Сети, функционирование Интернета вызывает до смешного мало нареканий.

Теш Дурвасула (Tesh Durvasula), генеральный директор CyrusOne, считает, что нынешнему благополучию мы обязаны индустриализации и коммерциализации Интернета. Два десятилетия назад Сеть могло лихорадить из-за одного крупного мероприятия, вроде Олимпиады. Но теперь вокруг инфраструктуры Интернета выросла могучая отрасль. Телекоммуникационные компании, такие как Comcast, производители контента (Netflix), гиганты розничной торговли (Amazon), провайдеры виртуальных хранилищ (Dropbox), а также множество других центров обработки данных и облачных сервисов, подключили новые и модернизировали старые соединения, установили миллионы сверхбыстрых серверов. «Индустриализация Интернета создала мощный комплекс сетей, который по большей части работает просто отлично», — говорит Дурвасула.

Вместо того, чтобы послать сети в нокаут, пандемия COVID-19 фактически привела к их расширению, причём, самому быстрому за многие годы. В стремлении удовлетворить спрос, интернет-гиганты, такие как Netflix и Equinix, имеющая 200 ЦОД по всему миру, ускоренными темпами развертывают обновления.

Equinix ранее предполагала увеличить свою пропускную способность с 10 до 100 гигабайт в течение года или двух, но теперь это будет сделано за несколько недель. Netflix собирается установить сотни добавочных серверов не только в самых крупных ЦОД каждого региона, но и во второстепенных по значению компьютерных хабах, что позволит быстрее транслировать локальные копии фильмов из её каталогов в дома подписчиков. Ближе к своим клиентам старается стать и Zoom: она анализирует трафик и в партнёрстве с сетевыми провайдерами создаёт выделенные подключения в наиболее загруженных локациях.

В США кабельный провайдер Comcast отменил лимитирование трафика и планирует сделать безлимит постоянным. В ЮАР власти ввели послабления для сотовых операторов, что позволило тем предложить миллионам людей, входящих в Сеть только с мобильного телефона, дешёвые или даже бесплатные тарифные планы. Они также открыли для онлайнового трафика участки радиодиапазона, прежде зарезервированные для телевидения.

Нужно осознавать, что есть тысячи потенциальных узких мест, способных замедлить совершенствование Интернета. Кабели нуждаются в замене, серверы — в ремонте. Поставки нового оборудования могут оказаться под угрозой из-за разрушения карантином сложившихся цепочек поставок.

Но в целом можно сказать, что благодаря этим испытаниям Интернет становится сильнее, чем когда-либо. Никакая другая коммунальная служба — электро-, водо-, газоснабжения или пассажироперевозок — не могла бы справиться с таким увеличением использования, говорит Принс: «Интернет был создан, чтобы справиться с этим».

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