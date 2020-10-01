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Александр Мацько

Как пандемия влияет на производительность труда

1 октября 2020 г., 19:23
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В рамках ежегодной глобальной конференции Microsoft Ignite 2020 компания Microsoft представила третью часть отчета Work Trend Index. В исследовании приняли участие более 6000 ИТ-специалистов и работников «первой линии» из восьми стран.

Более 30% сотрудников «первой линии» и ИТ-специалистов, принимавших участие в исследовании, рассказали, что за время пандемии они отмечали у себя чувство выгорания на работе. В разных странах этот уровень отличается – в Бразилии с этим столкнулись 44% опрошенных, в США – 31%, а в Германии лишь 10%. Основным фактором, влияющим на ощущение выгорания, является рост продолжительности рабочего дня, например в Австралии этот показатель вырос на 45%. В Германии цифра практически не изменилась.

Как пандемия влияет на производительность труда


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Как выяснилось, причины стресса на рабочем месте у сотрудников «первой линии» и удаленных работников отличаются. Среди основных стрессовых факторов, которые оказывают влияние на благополучие сотрудников, участники исследования отметили беспокойство из-за риска заражения Covid-19, отсутствие границ между работой и личной жизнью, ощущение оторванности от коллег, а также сложность в управлении рабочей нагрузкой.

Исследование показало, что за шесть месяцев с момента выхода на удаленную работу люди стали проводить значительно больше совещаний, совершать звонки, а также общаться в чатах, чем до пандемии. Доля пользователей Microsoft Teams, отправляющих сообщения в чаты в нерабочее время, выросла более чем в два раза. Это означает, что многие из сотрудников, которые раньше не работали после окончания рабочего дня, теперь это делают.

Как пандемия влияет на производительность труда

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В 2017 году командой Microsoft было проведено исследование, в рамках которого цифровой ассистент в чатах помогал сотрудникам подготовиться к началу рабочего дня и завершить его, параллельно задавая ряд вопросов. Некоторые из них были связаны с рабочими задачами, другие основаны на эмоциях, для того чтобы сотрудники могли оценить свои впечатления от прошедшего дня. Каждый час участники также оценивали свою производительность по шкале от 1 до 5 в те недели, когда использовали цифрового помощника, и без него. Исследование показало, что 6 из 10 человек чувствовали себя более комфортно, когда цифровой ассистент напоминал им о начале и конце рабочего дня. Производительность при этом в среднем увеличилась на 12-15%.

Опираясь на данные исследования, Microsoft совместно с Headspace разработала специальные инструменты, которые помогут пользователям улучшить свою продуктивность благодаря набору упражнений, включающих медитации и анализ прошедшего дня, а также помощь в решении незакрытых задач в Teams и Outlook.

Как пандемия влияет на производительность труда

(кликнуть для увеличения изображения)

Почти 70% опрошенных отметили, что медитация помогает им снизить стресс, связанный с работой. Исследования показали, что последовательная медитация с Headspace способствует уменьшению выгорания и улучшает способность реагировать на негативную обратную связь. Именно поэтому в дополнение к упражнениям по развитию внимательности и медитациям в Microsoft Teams появится возможность запланировать специальные повторяющиеся перерывы для того, чтобы сфокусироваться.


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