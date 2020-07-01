FPGA Intel Stratix 10 NX выпущен с прицелом на ИИ

1 июля 2020 г., 14:15

Корпорация Intel представила FPGA Intel Stratix 10 NX.



Это, как отмечается, первые ускорители Intel FPGA, оптимизированные для задач искусственного интеллекта и призванные повысить пропускную способность и снизить задержки вычислений для ускорения рабочих нагрузок искусственного интеллекта.



Эти FPGA должны обеспечить заказчикам возможность гибкого, конфигурируемого и масштабируемого ускорения искусственного интеллекта для запуска ресурсоемких приложений, например, обработки текста или речи на естественном языке или обнаружения мошеннических действий.



Устройства FPGA Intel Stratix 10 NX оснащены памятью с высокой пропускной способностью (high-bandwidth memory, HBM), поддерживают высокую сетевую производительность и получили новые арифметические блоки, оптимизированные для задач искусственного интеллекта — AI Tensor Blocks, которые содержат плотные массивы множительных устройств более низкой точности, обычно применяемые при расчете моделей искусственного интеллекта (AI model arithmetic).



FPGA Intel Stratix 10 NX будут доступны пользователям во второй половине 2020 года.

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