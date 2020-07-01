В первом полугодии объем рынка мобильных приложений достиг 50 млрд долл.

1 июля 2020 г., 13:35

0

Tweet

Не менее 50,1 млрд долл. потратили пользователи App Store и Google Play в первой половине 2020 г., — к такому выводу пришли аналитики из Sensor Tower. Таким образом, на 23,4% был улучшен результат аналогичного периода 2019 г.

Выручка Apple App Store от подписок, покупок внутри приложений, премиум-приложений и игр выросла на 24,7%, до 32,8 млрд долл. Этот показатель оказался почти в два раза выше, нежели у Google Play, заработавшей 17,3 млрд долл. (+21% «YoY»).

Tinder — наиболее зарабатывающее неигровое приложение рассматриваемого периода. Общая выручка от его продвижения в обоих магазинах достигла 433 млн долл. Компанию в Тор-3 ему составили YouTube (431 млн долл.) и TikTok (421 млн долл.).

На протяжении первого полугодия пользователями загружено не менее 71,5 млрд ранее неустанавливаемых приложений (+26,1% «YoY»), из них 18,3 млрд (+22,8% «YoY») пришлись на Apple App Store. Из Google Play было загружено 53,2 млрд (+27,3%) подобных программ. Таким образом, загрузки на платформе Google проводились в три раза чаще.

Наиболее загружаемым на обеих платформах приложением (свыше 626 млн загрузок) оказался TikTok. Следом разместились WhatsApp, Zoom, Facebook и Instagram.

Общемировые расходы на мобильные игры выросли на 21,2% «YoY», до 36,6 млрд долл. Расходы, связанные с покупками внутри игр, достигли 22,2 млрд долл. (+22,7%) дл App Store и 14,4 млрд долл. (+19%) для Google Play. PUBG Mobile, сместившая с верхней строчки рейтинга Honor of Kings, оказалась наиболее популярной игрой. В обоих магазинах ей удалось заработать 1,3 млрд долл. Honor of Kings, в свою очередь, вязала примерно 1 млрд долл., а на третьем месте оказалась Monster Strike (632 млн долл.).

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации