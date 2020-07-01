Представлена бета-версия NAKIVO Backup & Replication v10

1 июля 2020 г., 14:55

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор NAKIVO, сообщила, о доступности бета-версии NAKIVO Backup & Replication v10 с поддержкой для VMware vSphere 7.



Как отмечается, новая версия позволяет отправлять копии бэкапов виртуальных машин и физических серверов в Wasabi – доступный и гибкий сервис облачного хранения данных. Таким образом можно восстановливать виртуальные машины, отдельные файлы и объекты приложений, когда они вам потребуются.



С возможностью включения File System Indexing для файлов и папок внутри бекапа виртуальных машин можно значительно упростить и ускорить поиск обьектов, которые требуется восстановить. Теперь можно прямо из консоли найти внутри бекапов необходимые обьекты для восстановления.



Объявлено об использовании подхода “application-aware”, а также механизма инкрементного резервного копирования рабочих станций Linux с поддержкой Ubuntu 18.04 и 20.04. Это позволяет выполнять восстановление рабочих станций целиком или отдельных файлов и объектов непосредственно из сжатых и дедуплицированных резервных копий.



В представленной бета-версии можно восстанавливать физические машины из резервных копий на платформу виртаулизации VMware или же выполнять миграцию из физической инфраструктуры в виртуальную без использования дополнительных инструментов.



Получить бета-версию NAKIVO Backup & Replication v10 для ознакомления можно на сайте производителя продукта.



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