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Представлена бета-версия NAKIVO Backup & Replication v10

1 июля 2020 г., 14:55
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Представлена бета-версия NAKIVO Backup & Replication v10

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор NAKIVO, сообщила, о доступности бета-версии NAKIVO Backup & Replication v10 с поддержкой для VMware vSphere 7.

Как отмечается, новая версия позволяет отправлять копии бэкапов виртуальных машин и физических серверов в Wasabi – доступный и гибкий сервис облачного хранения данных. Таким образом можно восстановливать виртуальные машины, отдельные файлы и объекты приложений, когда они вам потребуются.

С возможностью включения File System Indexing для файлов и папок внутри бекапа виртуальных машин можно значительно упростить и ускорить поиск обьектов, которые требуется восстановить. Теперь можно прямо из консоли найти внутри бекапов необходимые обьекты для восстановления.

Объявлено об использовании подхода “application-aware”, а также механизма инкрементного резервного копирования рабочих станций Linux с поддержкой Ubuntu 18.04 и 20.04. Это позволяет выполнять восстановление рабочих станций целиком или отдельных файлов и объектов непосредственно из сжатых и дедуплицированных резервных копий.

В представленной бета-версии можно восстанавливать физические машины из резервных копий на платформу виртаулизации VMware или же выполнять миграцию из физической инфраструктуры в виртуальную без использования дополнительных инструментов.

Получить бета-версию NAKIVO Backup & Replication v10 для ознакомления можно на сайте производителя продукта.
 

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/elcore

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