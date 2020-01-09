ИИ научили распознавать вкусы

9 января 2020 г., 16:05

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Исследователи центра IBM Research в Цюрихе представили решение Hypertaste, которое получило кодовое наименование «электронный язык» за свою возможность распознавать вкусы.

В современном мире уже практически невозможно обойтись без информационных технологий даже в такой, казалось бы, далекой от этой сферы дисциплине, как химия. Еще раз в этом довелось убедиться на презентации, которая прошла в центре IBM Research в Цюрихе, где был представлен «электронный язык».



Датчик Hypertaste содержит пары электродов, каждая из которых реагирует на свой набор веществ

Все мы отлично можем распознать массу оттенков вкуса благодаря тому, что матушка-Природа наделила человека отточенными в процессе эволюции датчиками, расположенными на языке. Современная химия уже в состоянии конкурировать с человеком в точности анализа состава разнообразных веществ. Вот только далеко не всегда есть возможность дождаться результатов исследования образца в хорошо оснащенной лаборатории. Поэтому возникла идея создания решения для оперативного анализа жидкостей с задействованием потенциала технологии искусственного интеллекта.

Поскольку выявление отдельных молекул в походных условиях является слишком сложной задачей, исследователи IBM решили выявлять целостные «отпечатки» всего состава с применением нескольких пар электродов, каждая из которых отвечает за свой набор веществ, на которые она реагирует. Это достигается благодаря полимерному покрытию каждой из пар, пропускающему только определенный набор молекул. При этом удалось упаковать все необходимые сенсоры в достаточно компактный корпус.



Весь комплекс для анализа жидкостей поместится в карман

Простота анализа обеспечивается соединением датчика через смартфон с облачной платформой, куда и передаются данные об «отпечатке». Здесь выполняется сравнение с хранящейся в базе данных информацией о широком спектре веществ. Для чего используется машинное обучение. А результат возвращается в мобильное приложение. По заверениям исследователей, весь процесс анализа нового образца занимает считанные минуты.

В презентации было приведено сравнение с возможностями человека по анализу состава такой широко распространенной жидкости, как минеральная вода. Оказалось, что эксперты не смогли точно определить каждый из пяти образцов, тогда как Hypertaste отлично справился с этой задачей. Как пошутил представлявший это решение Патрик Рух (Patrick Ruch), теперь будет невозможно продавать воду из-под крана под видом дорогой минералки. Впрочем, сфер применения у «электронного языка» более чем достаточно.

Команда разработчиков Hypertaste в IBM Research Zurich

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