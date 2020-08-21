IBM удвоила производительность своих квантовых процессоров

21 августа 2020 г., 13:42

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Корпорация IBM анонсировала новое этапное достижение, приближающее её к главной цели — созданию крупномасштабного квантового компьютера: она удвоила квантовый объём 27-кубитного чипа Falcon.

Квантовый объём, это мера производительности квантового компьютера. У Falcon квантовый объём теперь равен 64, это вдвое больше, чем у самой мощной из существующих квантовых систем IBM. До сих пор таким же квантовым объёмом могла похвастать всего одна машина производства фирмы Honeywell International, использующая 6 кубитов на ионных ловушках.

IBM поставила перед собой цель, как минимум, удваивать квантовый объём своего оборудования каждый год, и успешно справляется с этой задачей уже третий год подряд. В 2020 г. достигнуть этого ей удалось, оптимизировав один из трёх 27-кубитных чипов Falcon, анонсированных несколькими месяцами ранее. Всего, за последние годы IBM разработала 28 различных квантовых процессоров.

Оптимизация, позволившая получить больше производительности от схем Falcon, включает программные улучшения Qiskit, компилятора IBM, готовящего код к запуску на квантовых системах. Инженеры компании кроме того внедрили метод снижения шума или интерференции кубитов, причины потери информации и ошибок, замедляющих квантовые вычисления.

Эти же меры оптимизации применимы и к другим чипам IBM. Компания рассчитывает, что сможет благодаря этому добиться от своих будущих процессоров, таких как следующая, улучшенная версия 53-кубитного чипа Hummingbird, ещё более впечатляющего скачка производительности, чем от Falcon.

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