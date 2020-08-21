Кибергруппа Transparent Tribe шпионит за гос и военными организациями по всему миру

21 августа 2020 г., 13:15

0

Tweet

Кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру выявила«Лаборатория Касперского». По оценкам специалистов, за последний год группа Transparent Tribe, использующая для проведения кампаний кибершпионажа троянец удаленного доступа Crimson, атаковала более тысячи целей в 27 странах. В основном жертвы располагались в Афганистане, Пакистане, Индии, Иране и Германии.

Атаки начинались с распространения вредоносных документов Microsoft Office в фишинговых письмах. Чаще всего Transparent Tribe использует зловред .NET RAT, или Crimson. Это троянец удаленного доступа, который состоит из различных компонентов и позволяет атакующим производить на зараженных устройствах многочисленные действия: манипулировать файлами на дисках, создавать скриншоты, подслушивать и подглядывать через встроенные в устройстве микрофоны и камеры, а также красть файлы со съемных носителей.

Группа Transparent Tribe также известна как PROJECTM и MYTHIC LEOPARD. Она проводит масштабные кампании кибершпионажа с 2013 г., а «Лаборатория Касперского» следит за ее деятельностью с 2016 г. Несмотря на то, что тактика и техники группы остаются неизменными в течение многих лет, атакующие постоянно совершенствуют свой основной инструмент: эксперты находят новые, ранее неизвестные компоненты троянца Crimson.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации