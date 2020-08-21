 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 33 (1228)

09.08 - 16.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Кибергруппа Transparent Tribe шпионит за гос и военными организациями по всему миру

21 августа 2020 г., 13:15
0 
 

Кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру выявила«Лаборатория Касперского». По оценкам специалистов, за последний год группа Transparent Tribe, использующая для проведения кампаний кибершпионажа троянец удаленного доступа Crimson, атаковала более тысячи целей в 27 странах. В основном жертвы располагались в Афганистане, Пакистане, Индии, Иране и Германии.

Атаки начинались с распространения вредоносных документов Microsoft Office в фишинговых письмах. Чаще всего Transparent Tribe использует зловред .NET RAT, или Crimson. Это троянец удаленного доступа, который состоит из различных компонентов и позволяет атакующим производить на зараженных устройствах многочисленные действия: манипулировать файлами на дисках, создавать скриншоты, подслушивать и подглядывать через встроенные в устройстве микрофоны и камеры, а также красть файлы со съемных носителей.

Группа Transparent Tribe также известна как PROJECTM и MYTHIC LEOPARD. Она проводит масштабные кампании кибершпионажа с 2013 г., а «Лаборатория Касперского» следит за ее деятельностью с 2016 г. Несмотря на то, что тактика и техники группы остаются неизменными в течение многих лет, атакующие постоянно совершенствуют свой основной инструмент: эксперты находят новые, ранее неизвестные компоненты троянца Crimson.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  