«Укртелеком» приєднав до оптичного інтернету понад 1200 освітніх закладів України

13 августа 2021 г., 12:25

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За заявою АТ «Укртелеком», до волоконно-оптичної мережі оператора станом на початок серпня 2021 року під’єднано 1250 закладів освіти, більшість з яких користується інтернетом на швидкості 100 Мбіт/с

Освітні заклади в різних областях України продовжують активно підключатися до мереж волоконно-оптичного інтернету. Школи, гімназії, ліцеї, заклади вищої освіти та позашкільного навчання забезпечують себе надійним інтернет-з’єднанням, аби мати змогу продовжувати освітній процес онлайн у разі переходу на дистанційний формат роботи.

З початку поточного року «Укртелеком» приєднав до оптичного інтернету понад 230 навчальних закладів. Загалом, станом на початок серпня до волоконно-оптичних мереж оператора приєднано 1250 освітніх закладів. Найбільша кількість закладів освіти, що користуються оптичним інтернетом від «Укртелекому», — у Вінницькій, Одеській, Сумській, Черкаській та Хмельницькій областях.

Варто додати, що переважна більшість середніх шкіл України користується інтернетом на швидкості 100 Мбіт/с, тоді як дитячі садочки та позашкільні навчальні заклади (творчі гуртки, студії, школи мистецтв) обирають оптичний інтернет меншої швидкості.

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