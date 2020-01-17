NEC Display Solutions выпустила флагманский 31-дюймовый 4K-монитор MultiSync PA311D

17 января 2020 г., 10:25

0

Tweet

Компания NEC Display Solutions представила флагманскую модель линейки профессиональных дисплеев PA-серии MultiSync PA311D. В этом 31-дюймовом IPS-дисплее с улучшенной цветопередачей обеспечивается разрешение 4K (4096×2160). Он позиционируется для дизайнеров, фотографов и производителей видеоконтента в отраслях, где качество изображения и точность цветопередачи имеют решающее значение.

Дисплей поддерживает HDR-формат и отличается точной цветопередачей благодаря 10-битной IPS-матрице и широкой цветовой гамме, охватывающей все профессиональные цветовые пространства (sRGB, Adobe RGB и DCI-P3) и стандартные цветовые пространства для видео (Rec. 709, Rec. 2100).

Монитор MultiSync PA311D поддерживает стандарты HLG и PQ HDR, оснащен специализированным процессором обработки цветов от NEC — SpectraView II Engine. Постоянно включенный датчик внешней освещенности призван обеспечивать стабильную цветопередачу и яркость в течение всего срока службы дисплея, а также режим низкой задержки сигнала при показе видео в реальном времени. Кроме того, поддержка функций «картинка в картинке» (Picture in Picture), «картинка за картинкой» (Picture by Picture) и профиля ICC упрощает работу с цветами.

Монитор PA311D содержит порт USB-C и поддерживает через него зарядку устройств мощностью до 65 Вт. Доступно также подключение посредством двух портов DisplayPorts 1.2 и двух HDMI, имеется также концентратор USB 3.1.

Модель PA311D поддерживает дополнительные сенсорные функции и оснащена регулируемым на 150 мм основанием с возможностью наклона и поворота. Для него предусмотрен также опциональный колпак дисплея HD2PA31.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации