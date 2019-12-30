Гомоморфное шифрование спасет приватность?

30 декабря 2019 г., 11:05

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Квантовые вычисления сегодня рассматривают, как всесильный способ взлома ныне широко используемых способов шифрования. Но так уж повелось в истории человечества, что противостояние меча и шита бесконечно, и для отражения нового типа оружия нападения всегда находится соответствующая защита. Вот и в качестве средства противостояния возможностям нового поколения средств вычисления на базе квантовых компьютеров была предложена технология гомоморфного шифрования.

Про историю разработки и ближайших перспективах гомоморфного шифрования во время моего визита в Исследовательский центр IBM Research в Цюрихе рассказал эксперт Флавио Бергамачи (Flavio Bergamashci). В основе алгоритма положен принцип криптографии на решётках. Суть же заключается в том, что все операции над данными выполняются в зашифрованном виде. А расшифровывается только полученный результат. Напомню, что в настоящее время в закодированном виде выполняется только передача данных по каналам связи, а для обработки информации ее необходимо расшифровать. Поэтому сегодня мы должны трижды подумать о том, кому доверяем свои приватные данные, когда делаем какие-либо поисковые запросы. Но если бы весь процесс их обработки выполнялся с помощью гомоморфного шифрования, даже в дата-центре того же Google никто не имел бы понятия, кто и чем именно интересуется. И даже с помощью самого мощного квантового компьютера будет невозможно взломать такое шифрование, а значит, ничего не грозит приватности.



Как рассказал Флавио Бергамачи, с момента появления технологии гомоморфного шифрования в 2009 году в исследовательской лаборатории IBM эта технология прошла этапы созревания и усовершенствования, и ныне стартовала стадия ее коммерческого внедрения. Главной сложностью на пути совершенствования этой разработки была ее чрезвычайно высокая требовательность к вычислительным ресурсам. Для сравнения, если в 2015 году на расшифровку двух геномов человека, каждый из которых содержал 100 тыс. маркеров, потребовалось около часа, то уже в 2018 г процесс геномного инференса занимал секунды.



Одной из важных сфер применения технологии является финансовая, так как здесь чрезвычайно высоко ценится надежность защиты информации. По признанию Флавио Бергамачи, сравнительное тестирование обработки данных с помощью алгоритмов гомоморфного шифрования и открытых текстов показало очень близкие результаты в задачах оценки рисков. Это внушает оптимизм, поэтому в ближайших планах IBM создание универсальной облачной платформы на базе технологии гомоморфного шифрования, которая позволит работать с корпоративными приложениями, интегрируя в них соответствующие библиотеки.





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