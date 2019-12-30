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Тимур Ягофаров

Гомоморфное шифрование спасет приватность?

30 декабря 2019 г., 11:05
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Квантовые вычисления сегодня рассматривают, как всесильный способ взлома ныне широко используемых способов шифрования. Но так уж повелось в истории человечества, что противостояние меча и шита бесконечно, и для отражения нового типа оружия нападения всегда находится соответствующая защита. Вот и в качестве средства противостояния возможностям нового поколения средств вычисления на базе квантовых компьютеров была предложена технология гомоморфного шифрования.

Про историю разработки и ближайших перспективах гомоморфного шифрования во время моего визита в Исследовательский центр IBM Research в Цюрихе рассказал  эксперт Флавио Бергамачи (Flavio Bergamashci). В основе алгоритма положен принцип криптографии на решётках. Суть же заключается в том, что все операции над данными выполняются в зашифрованном виде. А расшифровывается только полученный результат. Напомню, что в настоящее время в закодированном виде выполняется только передача данных по каналам связи, а для обработки информации ее необходимо расшифровать. Поэтому сегодня мы должны трижды подумать о том, кому доверяем свои приватные данные, когда делаем какие-либо поисковые запросы. Но если бы весь процесс их обработки выполнялся с помощью гомоморфного шифрования, даже в дата-центре того же Google никто не имел бы понятия, кто и чем именно интересуется. И даже с помощью самого мощного квантового компьютера будет невозможно взломать такое шифрование, а значит, ничего не грозит приватности.
Гомоморфное шифрование спасет приватность?
Как рассказал Флавио Бергамачи, с момента появления технологии гомоморфного шифрования в 2009 году в исследовательской лаборатории IBM эта технология прошла этапы созревания и усовершенствования, и ныне стартовала стадия ее коммерческого внедрения. Главной сложностью на пути совершенствования этой разработки была ее чрезвычайно высокая требовательность к вычислительным ресурсам. Для сравнения, если в 2015 году на расшифровку двух геномов человека, каждый из которых содержал 100 тыс. маркеров, потребовалось около часа, то уже в 2018 г процесс геномного инференса занимал секунды.
Гомоморфное шифрование спасет приватность?
Одной из важных сфер применения технологии является финансовая, так как здесь чрезвычайно высоко ценится надежность защиты информации. По признанию Флавио Бергамачи, сравнительное тестирование обработки данных с помощью алгоритмов гомоморфного шифрования и открытых текстов показало очень близкие результаты в задачах оценки рисков. Это внушает оптимизм, поэтому в ближайших планах IBM создание универсальной облачной платформы на базе технологии гомоморфного шифрования, которая позволит работать с корпоративными приложениями, интегрируя в них соответствующие библиотеки. 
Гомоморфное шифрование спасет приватность?
 


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