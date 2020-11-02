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Глобальные поставки смартфонов за квартал выросли на 22%

2 ноября 2020 г., 17:25
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Глобальные поставки смартфонов за квартал выросли на 22%

По подсчетам аналитиков из Canalys, в третьем квартале года на мировой рынок отгружено 348 млн смартфонов, что на 1% меньше в годовом сравнении. Однако относительно предыдущего квартала зафиксирован крайне здоровый рост в пределах 22%, что стало следствием возросшей активности рынка после локдауна первого полугодия.

Улучшив показатель по измерителю «YoY» на 2%, Samsung вернула себе верхнюю строку рейтинга. Зависимый от оффлайновой розницы вендор сумел частично переориентировать бизнес под новые вызовы, а также запустить ряд новых доступных моделей. Кроме того, в свете конфликта на границах Китая и Индии жители последней активно бойкотировали бренды Поднебесной, отдавая предпочтение корейским. Отчитавшись снижением поставок на 23%, попавшая под прессинг американских санкций Huawei ушла на вторую строку рейтинга. За счет емких развивающихся рынков место в Тор-3 впервые получила Xiaomi. Причем, этот китайский игрок вырос в поставках на 45%, тогда как уступившая свое место Apple просела на 1% вследствие отложенного спроса, возникшего в ожидании iPhone 12.

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