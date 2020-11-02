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Ежедневно Microsoft Teams использует уже до 115 млн человек

2 ноября 2020 г., 19:15

Ежедневно Microsoft Teams уже использует до 115 млн человек

Компания Microsoft объявила, что количество ежедневных активных пользователей Microsoft Teams достигло 115 млн человек.

Таким образом, за полгода их число выросло на 53% (по данным на конец апреля 2020 количество ежедневных пользователей составляло 75 млн). Как отмечается, эта тенденция отражает спрос на Teams как на платформу для удаленной и гибридной работы и обучения.

Пользователи не закрывают Teams после окончания встречи, а работают внутри платформы весь день. Приложение объединяет в себе чат, звонки, инструменты для совместной работы и приложения сторонних разработчиков на единой платформе, позволяя всем участникам команды совместно работать над контентом.

У пользователей приложения есть доступ и к возможностям платформы Microsoft 365, благодаря чему они могут обмениваться файлами Word, Excel и PowerPoint прямо из Teams. Ежедневно пользователи Microsoft 365 за период с июль по сентябрь провели во всех приложениях Microsoft 365 более 30 миллиардов минут.

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