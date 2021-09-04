Физики из UNF открывают новое электронное явление

4 сентября 2021 г., 15:05

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Физики из лаборатории Atomic LEGO Университета Северной Флориды обнаружили новое электронное явление, которое они назвали «асимметричным сегнетоэлектричеством». Исследование, проведенное доктором Майтри Варусавитана (Maitri Warusawithana), доцентом физики UNF, в сотрудничестве с исследователями из Университета Иллинойса и Университета штата Аризона, впервые продемонстрировало этот феномен в созданных двумерных кристаллах.

Это открытие асимметричного сегнетоэлектричества в искусственно созданных кристаллах произошло ровно через 100 лет после открытия сегнетоэлектричества в некоторых естественных кристаллах. Сегнетоэлектрические кристаллы - кристаллы, которые демонстрируют два равных бистабильных состояния поляризации - теперь используются во многих высокотехнологичных приложениях, включая твердотельную память, карты RFID, датчики и прецизионные приводы.

Используя дизайн материалов атомарного масштаба, группа исследователей впервые продемонстрировала качественно новое явление - асимметричное сегнетоэлектричество. Эти сконструированные кристаллы приводят к асимметричной бистабильности с двумя неравными стабильными состояниями поляризации в отличие от природного сегнетоэлектрика.

Варусавитана надеется, что это первое наблюдение асимметричного сегнетоэлектричества, полученное с помощью материалов, созданных на основе конструкции, послужит дальнейшим исследованием индивидуальных электронных свойств и может найти свое применение в интересных технологических приложениях.

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