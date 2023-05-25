Eaton анонсувала нове покоління модульних програмованих логічних контролерів

25 мая 2023 г., 15:35

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Компанія Eaton заявила про розширення свого портфеля XControl новими модульними програмованими логічними контролерами (ПЛК) XC100 і XC200. Поряд з перевіреним XC300, ПЛК сімейства XControl тепер пропонують три рівні продуктивності. Таким чином, користувачі можуть вибрати рішення, яке точно підходить для їх потреб. Вбудовані інтерфейси Ethernet, що відповідають стандартам безпеки, ще більше спрощують інтеграцію продуктів в сучасні концепції цифровізації. Як і теперішня серія XC300, XC100 і XC200 також можуть бути легко розширені й адаптовані до широкого спектра системних конфігурацій за допомогою вставних модулів вводу/виводу системи XN300. ПЛК шириною 25 мм можна встановлювати на поверхню особливо компактних машин і систем. Вони прості в роботі та їх можна зібрати без інструментів завдяки технології швидкого підключення (push-in and plug).



Завдяки системі XControl компанія Eaton пропонує виробникам машин і систем компактні, потужні та гнучкі ПЛК для реалізації раціональних і сучасних концепцій автоматизації, особливо в поєднанні з додаванням модулів вводу/виводу XN300 та сенсорною панеллю серії XV. Рівень вводу/виводу ПЛК і шлюзів можна легко та зручно доповнити за допомогою модулів вводу/виводу системи XN300 й зібрати їх для створення управління з ідеальною організацією для рішень автоматизації.



Інтерфейси Ethernet з окремими мережевими адаптерами для підключення до різних мереж, а стандартні інтерфейси CAN і RS485 перетворюють пристрої в універсальний вузол управління і зв'язку в мережевій системі.



XC100 — це нове «рішення початкового рівня» в сімействі XControl. Його можна використовувати для ефективної реалізації невеликих ПЛК і функцій управління з мережею на основі Ethernet. Модульний ПЛК можна розширити за допомогою до шести модулів вводу/виводу XN300, і він пропонується як XC-104 з вбудованим інтерфейсом Ethernet.



Складніші рішення з автоматизації можна реалізувати за допомогою XC200, який можна розширити за допомогою до 16 модулів вводу/виводу XN300. Крім того, два цифрові входи/виходи, що налаштовуються, дозволяють реалізувати спеціальні, термінові застосування. Компактний модульний ПЛК XC-204 зараз пропонується в чотирьох версіях, які відрізняються вбудованими інтерфейсами зв'язку. Користувач може вибрати, чи потрібен йому один або два інтерфейси Ethernet, чи він хоче інтегрувати ПЛК в мережу через Ethernet IP, Modbus TCP, EtherCAT, CANOpen, Modbus RTU чи RS485.



Як XC100, так і XC200 також оснащені вбудованим OPC-сервером, який забезпечує стандартизовану передачу даних в M2M-зв'язку. Вбудований вебсервер HTML 5 також пропонує дистанційну візуалізацію на мобільних пристроях, таких як ПК, планшети та смартфони.



Інтерфейси Ethernet мають власну мережеву адресу. Наприклад, це дозволяє розділити заводські та машинні мережі й зменшити трафік даних у кожній з них. Сегментація мережі, рекомендована з точки зору кібербезпеки, також проста у виконанні.



Як основний принцип, всі модульні ПЛК засновані на концепції Eaton «забезпечення безпеки на всіх етапах виробничого процесу» (secure-by-design). Компанія Eaton дотримується новітніх стандартів у галузі технологій зв'язку та безпеки. Це охоплює управління користувачами, захист паролем і сучасні технології шифрування — так машини й системи можна ефективно захистити від доступу сторонніх осіб.



Програмне ядро модульних ПЛК базується на платформі Eaton Embedded Linux з можливістю розширення в режимі реального часу та CODESYS Run-Time. Програмування здійснюється за допомогою CODESYS 3. Засіб програмування XN300-Assist також дозволяє користувачам ефективно планувати свою систему. Онлайн та офлайн функції засобу є важливою допомогою під час уведення в експлуатацію та встановлення пристроїв.



Нові модульні ПЛК XC100 і XC200 уже можна придбати. На початковому етапі також пропонуються дві версії стартового набору. Вони дозволять користувачам перевіряти нові пристрої для власних застосувань. Стартові набори складаються з відповідного ПЛК, модуля вводу/виводу з чотирма цифровими входами/виходами та ліцензії CODESYS.

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