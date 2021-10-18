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Canonical анонсировала релиз Ubuntu Impish Indri

18 октября 2021 г., 13:55
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Canonical анонсировала релиз Ubuntu Impish Indri

После короткого периода бета-тестирования версия Ubuntu 21.10 вчера стала доступна для загрузки в «окончательной» стабильной форме. Вышедшая под кодовым названием «Impish Indri» (Проказливый Лемур), она не является версией с долгосрочной поддержкой (LTS) и будет сопровождаться только в течение следующих девяти месяцев.

Ubuntu 21.10 оснащается ядрм Linux 5.13 и Snap-версией браузера Mozilla Firefox, включает в себя совершенно новые PHP 8 и GCC 11 с полной поддержкой статического анализа, чем значительно улучшает осведомлённость разработчиков о текущем состоянии безопасности при минимальном кодировании.

С Gnome 40 пользователи настольных ПК получают динамические рабочие пространства и жесты сенсорной панели. Новый Snap-пакет Firefox, опубликованный Mozilla, улучшает безопасность и гарантирует доступ как к последней версии браузера, так и к релизу с расширенной поддержкой. Canonical сообщает, что точно такие же версии браузера имеются в многих разных версиях Ubuntu, что упрощает управление платформой корпоративной разработки.

Компания также заявила: «В ядро 5.13 в Ubuntu 21.10 добавлена поддержка Kernel Electric Fence (KFENCE), нового детектора ошибок памяти во время выполнения, разработанного для рабочих сред. KFENCE снижает накладные расходы при обнаружении наиболее распространенных ошибок памяти. Ubuntu 21.10 по умолчанию будет рандомизировать расположение памяти стека ядра при каждом системном вызове на архитектурах amd64 и arm64 с минимальным влиянием на производительность».

Следующая LTS-версия Ubuntu Linux выйдет в апреле следующего года и будет поддерживаться как минимум до 2032 года.

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