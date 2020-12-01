Биткоин достиг максимального значения за всю свою историю

1 декабря 2020 г., 9:25

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В понедельник курс биткоина достиг максимального значения за свою историю - 19 829 долл. по данным Coindesk.



Предыдущий рекордный показатель, установленный в декабре 2017 года составлял 19 783 долл. Тогда за год биткоин подорожал в 20 раз.



Стоит напомнить, что порог 19 000 долл. был пройден криптовалютой 24 ноября. Однако потом последовала коррекция, обрушившая котировки ниже 17 000 долл.



За прошедшие три года с момента предыдущего пика биткоин опускался ниже 4 000 долл. А год назад курс составлял 7500 долл.



Аналитики BTIG считают, что произошел перелом и биткоин уже не будет радикально снижаться в стоимости, они прогнозируют курс 50000 долл. к концу 2021 г.



Одни из первых биткойн-инвесторов и основатели криптобиржи Gemini, Тайлер и Кэмерон Винклвоссы (Tyler and Cameron Winklevoss) считают, что биткоин вырастет более чем в 25 раз по сравнению с текущей стоимостью, поскольку все больше инвесторов используют криптовалюту в качестве защиты от инфляции.



«Мы думаем, что это будет лучший актив текущего десятилетия», - заявил Тайлер Винклвосс в интервью каналу CNBC. «Наш тезис состоит в том, что биткоин - это золото 2.0, и он заставит пересмотреть отношение инвесторов к золоту. Если это произойдет, рыночная стоимость этой криптовалюты составит не менее 9 трлн долл. Поэтому мы полагаем, что однажды биткоин может стоить и 500 тыс долл.», подытожил он.

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