Альянс CXL и Gen-Z изменит баланс сил в «интерфейсных войнах»

7 апреля 2020 г., 17:39

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Группы CXL и Gen-Z, работающие над двумя открытыми версиями интерфейса, который должен прийти на смену быстро устаревающей шине PCIe, анонсировали подписание меморандума о взаимопонимании (MoU). Этот шаг открывает двери для сотрудничества прежних конкурентов и даёт основания надеяться, что комбинированная спецификация шины CXL-Gen-Z увидит свет ещё до конца этого года.

CXL и Gen-Z это семантические протоколы чтения и записи памяти, ориентированные на совместное использование памяти и ресурсов хранения с малой задержкой для центральных процессоров, GPU, ускорителей ИИ или массивов программируемой логики (FPGA). CXL лучше обеспечивает согласование вычислений на уровне узлов, в то время как Gen-Z наиболее оптимально работает на уровне стойки и ряда.

«Технологии CXL и Gen-Z очень хорошо работают вместе, и это соглашение облегчает сотрудничество между нашими организациями, что в конечном итоге принесет пользу всей отрасли», — сказал Куртис Боуман (Kurtis Bowman), президент консорциума Gen-Z, насчитывающего более четырёх десятков участников, включая AMD, ARM, Broadcom, Cray, Dell EMC, HPE, Huawei, IDT, Micron, Samsung, SK hynix, Xilinx.

Условиями MoU оговорено образование совместной рабочей группы для улучшения взаимодействия между их протоколами, лучшего использования дополняющих друг друга сильных сторон каждого из них. Для того, чтобы присоединиться к этой рабочей группе, претендующая компания должна одновременно быть промоутером или участником консорциума CXL и обычным или ассоциированным членом консорциума Gen-Z.

Сегодня происходит переход со стандарта PCIe gen 3 на PCI 4.0, обеспечивающий двукратный рост пропускной способности. Далее на очереди PCIe 5, однако даже эта будущая шина считается слишком медленной для потребностей нынешних многоядерных процессоров.

Над альтернативными спецификациями работают сразу четыре консорциума: CXL, Gen-Z, CCIX и OpenCAPI. Из них только Compute Express Link (CXL) пользуется поддержкой всех четырёх главных производителей процессоров — AMD, ARM, IBM и Intel. Кроме того, за этим протоколом стоят такие тяжеловесы ИТ-отрасли, как Alibaba, Cisco, Dell EMC, Facebook, Google, HPE, Huawei и Microsoft.

Это фактически означает, что сближение CXL и Gen-Z, оставляет двум их конкурентам возможность претендовать только на статус нишевых игроков. Учреждённые в 2016 году OpenCAPI (Open Coherent Accelerator Processor Interface) и CCIX (Cache Coherent Interconnect for Accelerators) позиционируются как коалиции противников Intel и не имеют столь широкой поддержки в индустрии.

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