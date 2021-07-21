В Украине стартовала образовательная программа «Семена для будущего — 2021»

21 июля 2021 г., 15:55

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По сообщению Huawei, 19 июля 2021 года стартовал образовательный глобальный проект компании «Семена для будущего — 2021» (Seeds for the Future — 2021) для студентов и выпускников высших учебных заведений 2021 года.

В этой программе, которая продлится восемь дней в Киеве, примут участие 20 украинских студентов из 14 высших учебных заведений.

Во время торжественной церемонии открытия с приветственным словом к слушателям обратились: заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий, советник-посланник по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в Украине Чжао Ли, ректор Национального авиационного университета (НАУ) Максим Луцкий, ректор Государственного университета телекоммуникаций Владимир Толубко, проректор университета КПИ им. Игоря Сикорского по учебно-воспитательной работе Наталья Семинская, начальник отдела международного сотрудничества КНУ им. Тараса Шевченко Роман Петюр, директор Института информационных технологий в экономике университета КНЭУ им. В. Гетьмана Сергей Ващаев, заместитель директора по продажам Хуавэй Украина Ло Бинь.

Цель программы «Семена для будущего»:

предоставление студентам возможности узнать об отраслевых тенденциях, особенностях технологий 4G и 5G, интернете вещей, облачных решениях, искусственном интеллекте, кибербезопасности и непосредственно пообщаться с ведущими экспертами в сфере информационно-коммуникационных технологий;

развивать лидерские навыки студентов в межкультурной среде;

создание возможности для студентов присоединиться к глобальному сообществу выпускников программы разных лет со всего мира Global Alumni Connections.

«Программа погрузит студентов в интернациональную среду и атмосферу интеллектуального обмена, обеспечит необходимыми навыками и знаниями о передовых технологиях и предоставит более глубокое понимание инновационных потребностей местных рынков. Навыки, приобретенные на практических занятиях, придадут студентам уверенность и смогут повысить вероятность трудоустройства, помогая выгодно отличаться на карьерном пути и в деловой мультикультурной среде. Мы считаем, что доступ к образованию имеет чрезвычайное значение для создания возможностей и поддержки устойчивого развития», — отметил в своей речи Ло Бинь, заместитель директора по продажам «Хуавэй Украина».

После экзаменов лучшие студенты получат призы и возможность стажировки в «Хуавэй Украина» с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Напомним, что компания Huawei реализует международный проект «Семена для будущего» с 2008 года. В Украине программа действует с 2016 г. По состоянию на 30 июня 2021 года данная программа была реализована в 131 стране, охватив почти 9000 студентов.

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