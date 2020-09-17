В ходе прошедшего IPO Snowflake оценили в 67,94 млрд долл.

17 сентября 2020 г., 9:35

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Компания Snowflake вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу и ее акции в первый же день выросли в цене более чем на 130%. Это оказалось одним из крупнейших IPO софтверного разработчика за всю историю.



Во вторник Snowflake оценила свои акции в 120 долл., что выше, чем диапазон от 100 до 110 долл., который был в понедельник, и кроме т ого это намного больше одиапазона 75-85 долл, предоженного в заявке на прошлой неделе.



В результате первых торгов ценные бумаги Snowflake дошли до отметки 245 долл. за акцию, после чего их продажа была остановлена из-за волатильности.



В результате капитализация Snowflake достигла 67,94 млрд долл., что более чем в пять раз выше ее февральской оценки в 12,4 млрд долл.



Snowflake была основана в 2012 г. Тьерри Круаном, Бено Даждвилем и Марцином Жуковским, имеющим немалый опыт работы в таких гигантах, как Oracle, IBM и Google. Понимание ограничений традиционных баз данных привело их к разработке специальной облачной платформы, которая позволяет клиентам быстро анализировать и совместно использовать огромные объемы данных, увеличивая необходимую емкость по мере возникающих задач.



В портфеле Snowflake более 3100 клиентов, и среди них такие как Adobe, Dropbox и Netflix.



Выход Snowflake на биржу был весьма ожидаем, поскольку это одна из немногих компаний, показавших рост на 130% в первой половине 2020 г., при годовом обороте более 500 млн долл. в год. Как отмечают наблюдатели, на прошлой неделе акции получили вотум доверия, когда Snowflake сообщила в документации, что Berkshire Hathaway и Salesforce согласились купить акции на 250 млн долл. каждая по цене IPO в рамках параллельного частного размещения. Berkshire Hathaway также согласилась приобрести 4,04 миллиона акций в рамках вторичной сделки.



В ходе прошедшего размещения Snowflake получила 3,36 млрд долл.

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