 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 37 (1232)

06.09 - 13.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В ходе прошедшего IPO Snowflake оценили в 67,94 млрд долл.

17 сентября 2020 г., 9:35
0 
 

Компания Snowflake вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу и ее акции в первый же день выросли в цене более чем на 130%. Это оказалось одним из крупнейших IPO софтверного разработчика за всю историю.

Во вторник Snowflake оценила свои акции в 120 долл., что выше, чем диапазон от 100 до 110 долл., который был в понедельник, и кроме т ого это намного больше одиапазона 75-85 долл, предоженного в заявке на прошлой неделе.

В результате первых торгов ценные бумаги Snowflake дошли до отметки 245 долл. за акцию, после чего их продажа была остановлена из-за волатильности.

В результате капитализация Snowflake достигла 67,94 млрд долл., что более чем в пять раз выше ее февральской оценки в 12,4 млрд долл.

Snowflake была основана в 2012 г. Тьерри Круаном, Бено Даждвилем и Марцином Жуковским, имеющим немалый опыт работы в таких гигантах, как Oracle, IBM и Google. Понимание ограничений традиционных баз данных привело их к разработке специальной облачной платформы, которая позволяет клиентам быстро анализировать и совместно использовать огромные объемы данных, увеличивая необходимую емкость по мере возникающих задач.

В портфеле Snowflake более 3100 клиентов, и среди них такие как Adobe, Dropbox и Netflix.

Выход Snowflake на биржу был весьма ожидаем, поскольку это одна из немногих компаний, показавших рост на 130% в первой половине 2020 г., при годовом обороте более 500 млн долл. в год. Как отмечают наблюдатели, на прошлой неделе акции получили вотум доверия, когда Snowflake сообщила в документации, что Berkshire Hathaway и Salesforce согласились купить акции на 250 млн долл. каждая по цене IPO в рамках параллельного частного размещения. Berkshire Hathaway также согласилась приобрести 4,04 миллиона акций в рамках вторичной сделки.

В ходе прошедшего размещения Snowflake получила 3,36 млрд долл.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  