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В 2022 г. мировой рынок освоит свыше 18 млн складных смартфонов

21 апреля 2021 г., 14:35
В 2022 г. мировой рынок освоит свыше 18 млн складных смартфонов

Сегмент складных смартфонов постепенно набирает обороты, однако в среднесрочной перспективе по-прежнему останется нишевым.

По подсчетам Counterpoint Research, в 2020 г. из 1,3 млрд глобально отгруженных смартфонов за решениями в подобном форм-факторе были считанные доли процента. Однако уже в 2022 г. подконтрольная последним доля может увеличиться до 1,2%.

Пионером и лидером сегмента является Samsung — в 2020 г. за вендором оставалось свыше 80% поставок раскладных моделей. Тем не менее, в этом году конкуренция обостряется — высокую оценку критиков получили Huawei Mate X2 и Xiaomi Mi Mix Fold, а vivo, OPPO и TCL намекнули на скорые выход собственных foldable-моделей.

Тем не менее аналитики уверены, что для выхода в массовый сегмент раскладным моделям необходимо подешеветь до 1000-1500 долл. и расширить перечень производителей. Безусловно, ситуация кардинально изменится, если в этом сегменте решит попробовать свои силы Apple.

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