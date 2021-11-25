Со следующего года Amazon Linux будет базироваться на Fedora

25 ноября 2021 г., 14:45

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Гигант рынка облачных сервисов, Amazon Web Services (AWS), выпустил раннюю версию своего следующего дистрибутива, Amazon Linux 3, который основан на общественной версии Red Hat Linux, Fedora.

AWS уже давно пытается обеспечить совместимость с Red Hat Enterprise Linux (RHEL) в Amazon Linux, но последний выпуск поднимает эти усилия на новый уровень.

Благодаря использованию Fedora в качестве исходного дистрибутива новый Amazon Linux (AL2022) также является стабильным дистрибутивом. Он был тщательно протестирован, чтобы гарантировать стабильность пакета, и включает в себя все доступные обновления безопасности.

Кроме того, AL2022, конечно же, оптимизирован для Amazon EC2, интегрирован с новейшими функциями AWS и многими инструментами, специфичными для этой облачной платформы.

Новый Amazon Linux обеспечивает частые и гибкие ежеквартальные обновления. Каждый апдейт привязан к определённой версии репозитория пакетов Amazon Linux. Таким образом, обновляться приходится только тогда, когда это требуется клиенту, а не когда выпускается какая-либо новая версия.

В целях улучшения общей безопасности AL2022 поставляется с включенным режимом SELinux, запрещающим по умолчанию любые действия. Он является полной противоположностью стандартной политики безопасности Linux, разрешающей всё, что специально не запрещено. При правильном применении с самого начала, SELinux позволяет превентивно защитить экземпляры Amazon Linux от будущих атак.

AL2022 уже доступен в ознакомительном варианте во всех коммерческих регионах AWS. Запустить его можно с консоли AWS Management Console, интерфейса командной строки (AWS CLI), инструментов AWS Tools для Windows PowerShell, RunInstances или с помощью шаблона AWS CloudFormation.

Для этого дистрибутива предусмотрен двухлетний цикл выпусков и поддержка в течение пяти лет. То есть, перейдя на AL2022, клиенты получают поддержку вплоть до 2027 года.

AL2022 полностью бесплатен, связанные с ним расходы ограничиваются оплатой по стандартным тарифам за использование экземпляров Amazon EC2 и прочих сервисов.

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