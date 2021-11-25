Honor представила флагманский ноутбук Honor MagicBook View 14

25 ноября 2021 г., 14:03

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Honor анонсировала ноутбук Honor MagicBook View 14, который, как отмечается, является первым флагманским ноутбук бренда с усовершенствованным экраном, увеличенной мощностью и высокоуровневым дизайном.



По уверениям производителя, оснащенный сенсорным экраном с разрешением 2.5K, процессором Intel Core i7 11-го поколения и двойной широкоугольной Ultra HD камерой 5 Мп, Honor MagicBook View 14 входит в сегмент ноутбуков премиум-класса.



Экране устройства имеет большую полезную площадь – 90,5% . Благодаря 100% цветовому охвату sRGB и поддержке 1,07 млрд цветов, Honor MagicBook View 14 гарантирует высокую четкость изображения, насыщенные и реалистичные цвета при работе с фото и видео, а также при просмотре фильмов или во время игр.



Экран получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и подавлению мерцания, что позволяет избежать утомления глаз даже во время продолжительной работы с ноутбуком при любых условиях освещения.



Сенсорный экран поддерживает до 10 точек касания одновременно. Операционная система Windows 11 предусматривает управление с помощью мультитач жестов: теперь пользователи могут легко переключаться между окнами с помощью трех пальцев и между рабочими столами с помощью четырех пальцев.



Honor MagicBook View 14 – первый ноутбук компании, получивший сертификат Intel Evo и отвечающий комплексу условий, которым должен соответствовать ноутбук премиум-класса. Он имеет процессор Intel Core i7 11 поколения с максимальной частотой в турборежиме 5 ГГц с Intel Turbo Boost Max 3.0.



Honor MagicBook View 14 оснащен системой охлаждения с двумя тепловыми трубками, девятью датчиками для оптимального контроля температуры и ультратонкими S-образными лопастями вентилятора, что обеспечивает площадь охлаждающей поверхности до 220 кв.см для более эффективного рассеивания тепла. Система охлаждает более 85% площади, что позволяет ноутбуку даже при больших нагрузках эффективно работать без нагрева и с минимальным возможным шумом, не превышающим 22 дБ(A). При выполнении ресурсоемких задач пользователи могут легко переключаться в режим высокой производительности с помощью горячих клавиш «Fn+P».



Оснащенный двухканальной оперативной памятью LPDDR4x 16 ГБ 4266 МГц, Honor MagicBook View 14 полностью отвечает запросам многозадачности.



Honor MagicBook View 14 оснащен емкой батареей 60 Втч , которая обеспечивает 15 часов воспроизведения локального видео 1080р при полном заряде батареи, а зарядное устройство мощностью 65 Вт позволяет зарядить ноутбук за 15 минут для 2,5 часов работы.



Также отмечается, что Honor MagicBook View 14 оснащен первой в отрасли 5-мегапиксельной широкоугольной двойной камерой с углом обзора 90°, обеспечивающей увеличенный на 50,6% угол обзора. Встроенная ИК-камера помогает распознавать лицо владельца, что позволит разблокировать устройство или приложения менее чем за две секунды даже в условиях плохого освещения.



Оснащенный четырьмя динамиками, анонсированный ноутбук обеспечивает стереозвук с максимальным охватом и детализацией во время игр или просмотра фильмов. Четыре направленных микрофона также гарантируют качественную передачу речи без помех, что идеально подходит для проведения рабочих видеоконференций.



Эргономичная форма клавиатуры Honor MagicBook View 14 с ходом клавиш 1,5 мм делает ввод текста максимально комфортным, а большой тачпад со встроенным NFC-модулем гарантирует мгновенное подключение смартфона Honor к ноутбуку.



Устройство поддерживает функцию «Мультиэкран», которая позволяет отображать экран смартфона на ноутбуке, переносить файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, запускать мобильные приложения на ноутбуке и многое другое. Функция «Мультиэкран» дает возможность одновременно открывать до трех приложений со смартфона на экране ноутбука.



Антенна 2X2 MIMO поддерживает работу в двух диапазонах Wi-Fi 6.



Ноутбук оснащен разъемом HDMI, многофункциональным USB-C Thunderbolt 4, который поддерживает вывод видео 8K и скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что в четыре раза выше скорости USB 3.2, а также USB-A и 3,5-мм разъемом для наушников.



Новинка имеет прочный и легкий корпус из авиационного алюминия, который прошел 23 этапа обработки. Его масса всего 1,48 кг, а толщина 14,5 мм.

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