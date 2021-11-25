Alcatel-Lucent Enterprise представила стационарные телефоны, адаптированные для гибридной среды

25 ноября 2021 г., 15:27

0

Tweet

Alcatel-Lucent Enterprise выпустила новый модельный ряд стационарных телефонов, разработанных для эпохи цифровых технологий.



Для того, чтобы поддержать новые форматы рабочего процесса, включая гибридные модели и удаленную работу, Alcatel-Lucent Enterprise создала новый модельный ряд стационарных телефонов, призванных удовлетворить потребности самых разных корпоративных пользователей.



Особенности новых устройств включают в себя 360°-захват голоса для комфортного проведения деловых переговоров в больших офисных помещениях, возможность подключения к беспроводным сетям, наличие встроенного клиента для поддержки работы в удаленном режиме, а также широкий выбор расцветок корпуса и аксессуаров.

Базовые: имеют небольшие размеры, поддерживают протокол SIP, совместимы с коммуникационными серверами Alcatel-Lucent Enterprise и поддерживают расширенные функции бизнес-телефонии.

Основные: отличаются современным дизайном, высоким качеством воспроизведения звука и оснащены специальным интерфейсом для гибридной цифровой и IP-связи.

Корпоративные: имеют модульный и стильный дизайн, непревзойденное качество воспроизведения звука с охватом на 360 градусов и предлагаются в четырех цветах, которые можно изменить с помощью специальных комплектов декора. Корпоративные телефоны поддерживают различные варианты подключения и идеально подойдут для использования в офисе и для удаленной работы.

«Новые настольные телефоны Alcatel-Lucent Enterprise представляют собой новейшее поколение устройств, в которых используются самые современные разработки для обеспечения высочайшего качества воспроизведения звука. Новинки были созданы для простого и надежного подключения к корпоративным средам даже при работе в удаленном режиме. Современный дизайн и передовые функциональные возможности делают их неотъемлемой частью любой цифровой рабочей среды при совместном использовании с нашими коммуникационными серверами и нашей облачной UCaaS-платформой Rainbow», отметил Николя Брюнель (Nicolas Brunel), исполнительный вице-президент, подразделение по разработке коммуникационных решений компании Alcatel-Lucent Enterprise.

Новые стационарные телефоны были представлены после презентации коммуникационной платформы OmniPCX Enterprise Purple. Они дополняют широкий модельный ряд коммуникационных решений компании. Выпуск стационарных телефонов является частью стратегии Digital Age Communications (DAC), которая включает в себя три основных элемента:

Цифровая рабочая среда. Позволяет сотрудникам работать в любом месте (в офисе, дома или удаленно) с помощью эффективных облачных решений, предназначенных для совместной работы и общения с коллегами и заказчиками. Эти решения доступны в любое время и с помощью любого устройства.

Коммуникации как катализатор динамичности бизнеса. Объединение в сеть всего (людей, приложений и объектов) для улучшения традиционного бизнес-взаимодействия, повышения скорости принятия бизнес-решений, автоматизации бизнес-процессов и проактивного обнаружения нарушений в работе до того, как они произойдут.

Гибкие облачные решения и архитектура. От локальных корпоративных до полностью облачных решений (частных, публичных или гибридных), компании могут выбрать оптимальный для себя подход с точки зрения бюджета, сроков и задач для поддержания своих проектов цифровой трансформации.

Стационарные телефоны Alcatel-Lucent Enterprise уже доступны для приобретения через сеть партнеров компании.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі