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Чипы Xilinx превзошли GPU Nvidia в тестах ускорения нейросетей

21 мая 2021 г., 10:25
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Фирма Numenta, основанная создателем органайзера Palm Pilot, Джеффом Хокинсом (Jeff Hawkins), смогла существенно ускорить работу обычных нейронных сетей, используя массивы программируемой логики (FPGA) от Xilinx. По словам последней, выигрыш в быстродействии составляет порядки величины по сравнению с чипами лидера этой отрасли, Nvidia.

Производительность определялась Xilinx и Numenta на двух общих тестах алгоритмов машинного обучения. Одним был набор данных Google Speech Commands, представленный Google в 2017 году для тестирования распознавания речи. Другой – ResNet-50, это алгоритм распознавания изображений, используемый с популярным массивом ImageNet.

По данным, представленным Numenta в ноябре, карта Xilinx Alveo смогла в 100 раз превзойти GPU Nvidia V100 по скорости правильного распознавания слов в Google Speech.

Согласно другой, ранее не публиковавшейся информации, в тесте ImageNet с ResNet-50 производительность распознавания изображений оказалась в три раза выше у Xilinx Versal, чем у Nvidia T4.

Ключевым для этого успеха стал AI Engine (AIE), который представляет собой набор реконфигурируемых схем Xilinx, ускоряющих перемножение векторов и матриц – основные операции нейронных сетей.

Не менее важным был вклад учёных Numenta, позволивший исключить операции с нулевыми величинами, существенно уменьшив вычислительную нагрузку при перемножении разрежённых матриц.

Xilinx утверждает, что её решения, такие как Versal, способны хорошо справляться с ускорением не только линейной алгебры искусственного интеллекта, но и других задач, – тем, что компания называет «ускорением всего приложения».

В октябре прошлого года стало известно о готовящемся приобретении Xilinx компанией AMD. Сделка, оцениваемая в 34 млрд долл., сейчас находится в процессе её ратификации Евросоюзом и должна быть финализирована в текущем году.

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