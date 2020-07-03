Samsung Electronics выпустила SSD серии 870 QVO на 8 ТБ

3 июля 2020 г., 16:15

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Компания Samsung Electronics анонсировала портативный носитель на основе флэш-памяти с четырехуровневыми ячейками (QLC) второго поколения — 870 QVO SATA SSD с максимальной емкостью 8 ТБ. Устройство оснащено интерфейсом SATA 6 Гбит/c и выполнено в форм-факторе 2,5 дюйма.

«Вслед за выпуском в 2018 году первого пользовательского QLC-накопителя от Samsung — 860 QVO, в этом году мы предлагаем QVO SSD второго поколения, который имеет удвоенный объем памяти 8 ТБ, а также повышенную производительность и надежность, — говорит д-р Майк Манг, вице-президент Memory Brand Product Biz Team в Samsung Electronics. — Новый 870 QVO позволит большему количеству потребителей наслаждаться преимуществами производительности SSD с объемами HDD».

Заявлено, что благодаря технологии Intelligent TurboWrite накопитель 870 QVO имеет лучшие в своем классе показатели скорости чтения и записи — до 560 МБ/с и 530 МБ/с соответственно. Такие показатели производительности обеспечиваются с помощью большого кэширующего SLC-буфера. По сравнению с накопителем 860 QVO новый 870 QVO также на 13% улучшает скорость случайного чтения. Обновлено программное обеспечение для переноса данных Magician 6, которое предоставляет усовершенствованные функции, позволяющие легче обновлять, управлять и оптимизировать эти SSD.

Для 870 QVO заявлен показатель выносливости — до 2880 записанных терабайт (TBW), новинка также обеспечена трехлетней гарантией.

Накопитель 870 QVO поставляется в моделях 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ. Он будет доступен с 30 июня 2020 г по рекомендуемой производителем розничной цене от 3399 грн для модели объемом 1 ТБ.

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