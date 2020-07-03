Fujifilm подтвердила техническую осуществимость ленточного картриджа ёмкостью 400 ТБ

3 июля 2020 г., 15:35

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Fujifilm полагает, что сможет изготовить ленточный картридж популярного формата LTO вместимостью 400 терабайт. Использование в качестве регистрирующий среды феррита стронция (SrFe), по её информации, позволит превзойти по ёмкости современный картридж восьмого поколения (LTO-8) в 33 раза, что соответствует переходу на 4 поколения вперёд (с каждым новым поколением ёмкость картриджа увеличивается приблизительно вдвое).

В 2017 г., IBM и Sony продемонстрировали поверхностную плотность магнитной записи 201 Гб на квадратный дюйм и 246200 дорожек на дюйм. Это означает теоретическую возможность создания картриджа номиналом 330 ТБ.

На сегодняшние магнитные ленты наносится покрытие из феррита бария (BaFe). Индивидуальные частицы этого материала с каждым поколением картриджей становятся всё меньше и уже приблизились к рубежу, за которым головка чтения/записи не сможет надёжно считывать значение записанного на ленте бита из-за недостаточно высокого отношения сигнала к шуму. По большинству магнитных свойств SrFe превосходит BaFe, что, по заявлению Fujitsu, позволяет достичь более высокого уровня плотности записи (порядка 224 Гб на квадратный дюйм) при дальнейшем уменьшении размера частиц.

Fujifilm рассчитывает использовать SrFe начиная с поколений LTO-11 и LTO-12.

Форматы LTO-7 и LTO-8 были анонсированы Консорциумом LTO в 2010 г. Спустя четыре года, когда преобладающим форматом на рынке ленточной записи являлся LTO-6, были представлены поколения 9 и 10. Анонс LTO-11 и LTO-12 состоялся в октябре 2017 г.

Следующее продление «дорожной карты» ленточных картриджей ожидается в 2021 г., причём, экстраполируя динамику роста их ёмкости, наблюдатели полагают, что поколение LTO-13 сможет вмещать 384 ТБ данных. Принимая же, что смена поколений происходит, приблизительно, раз в 2,5 года, обещанный Fujitsu 400-терабайтный картридж следует ожидать где-то в 2032-33 гг.

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