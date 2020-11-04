Под маркой LG Rollable появятся устройства нового типа

4 ноября 2020 г., 13:46

Как сообщает LetsGoDigital, компания LG Electronics готовит смартфон нового типа с экраном меняющегося размера.



Корейский производитель подал заявку в European Union Intellectual Property Office на регистрацию торговой марки LG Rollable, под которой, вероятнее всего будет выпускаться новое устройство.



В отличие от уже выпускающихся смартфонов со сгибающимся экраном, аппарат LG будет оснащен сворачивающимся дисплеем, который позволит менять форм-фактор устройства, превращая его из смартфона в мини-планшет. При этом задействован механизм выдвигающейся рейки для удлиненния корпуса.

Есть предположение, что под вновь зарегистрированной торговой маркой будет выпускаться устройство, которое компания разрабатывает в рамках Project B.

В июле уже проходила информация. что LG Electronics готовит смартфон оригинальной конструкции — со сворачивающимся экраном.

Вероятнее всего устройство LG Rollable, а может быть и целая серия устройств, появятся во второй половине следующего года, как ожидают некоторые эксперты.

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