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Под маркой LG Rollable появятся устройства нового типа

4 ноября 2020 г., 13:46

Под маркой LG Rollable появятся устройства нового типа

Как сообщает LetsGoDigital, компания LG Electronics готовит смартфон нового типа с экраном меняющегося размера.

Корейский производитель подал заявку в European Union Intellectual Property Office на регистрацию торговой марки LG Rollable, под которой, вероятнее всего будет выпускаться новое устройство.

В отличие от уже выпускающихся смартфонов со сгибающимся экраном, аппарат LG будет оснащен сворачивающимся дисплеем, который позволит менять форм-фактор устройства, превращая его из смартфона в мини-планшет. При этом задействован механизм выдвигающейся рейки для удлиненния корпуса.

Под маркой LG Rollable появятся устройства нового типа

Есть предположение, что под вновь зарегистрированной торговой маркой будет выпускаться устройство, которое компания разрабатывает в рамках Project B.

В июле уже проходила информация. что LG Electronics готовит смартфон оригинальной конструкции — со сворачивающимся экраном.

Вероятнее всего устройство LG Rollable, а может быть и целая серия устройств, появятся во второй половине следующего года, как ожидают некоторые эксперты.

Под маркой LG Rollable появятся устройства нового типа

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