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Квартальные результаты PayPal превзошли ожидания

4 ноября 2020 г., 14:39

Квартальные результаты PayPal превзошли ожидания

Компания PayPal представила финансовые результаты за третий квартал.

Отмечаются рекордные показатели благодаря притоку новых клиентов и рекордному количеству платежных транзакций. Компания заявила, что в третьем квартале она добавила 15,2 миллиона новых активных счетов, доведя общее количество до 361 миллиона.

PayPal сообщает, что обработала рекордный объем платежей в квартал - на 247 миллиардов долларов. Было обработано 4 миллиарда платежных транзакций, или примерно 40,1 на активную учетную запись. В настоящее время объем платежей компании составляет около 1 триллиона долларов.

Чистая прибыль за квартал достигла 1,02 миллиарда долларов, или 86 центов на акцию. При выручке в 5,46 миллиарда долларов, которая выросла на 25% в годовом сравнении.

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