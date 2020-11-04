Квартальные результаты PayPal превзошли ожидания

4 ноября 2020 г., 14:39

Компания PayPal представила финансовые результаты за третий квартал.



Отмечаются рекордные показатели благодаря притоку новых клиентов и рекордному количеству платежных транзакций. Компания заявила, что в третьем квартале она добавила 15,2 миллиона новых активных счетов, доведя общее количество до 361 миллиона.



PayPal сообщает, что обработала рекордный объем платежей в квартал - на 247 миллиардов долларов. Было обработано 4 миллиарда платежных транзакций, или примерно 40,1 на активную учетную запись. В настоящее время объем платежей компании составляет около 1 триллиона долларов.



Чистая прибыль за квартал достигла 1,02 миллиарда долларов, или 86 центов на акцию. При выручке в 5,46 миллиарда долларов, которая выросла на 25% в годовом сравнении.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!