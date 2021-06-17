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Плацдармом для большинства DDoS-атак служат менее 50 хостинговых провайдеров

17 июня 2021 г., 14:35
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Плацдармом для большинства DDoS-атак служат менее 50 хостинговых провайдеров

Компания Nokia Deepfield поделилась выводами своего исследования глобального трафика DDoS в период между январем 2020 и маем 2021 г. Анализ основан на большой выборке поставщиков услуг, начиная от компаний, предоставляющих глобальные транзитные и бытовые широкополосные сервисы, до региональных поставщиков, сетей доставки контента (CDN), провайдеров услуг веб-масштабирования и хостинга.

Результаты были представлены техническим директором Nokia Deepfield, д-ром Крейгом Лабовицем (Craig Labovitz), на завершившемся вчера трёхдневном виртуальном саммите североамериканских сетевых операторов, NANOG82.

По его словам, за последние 15 месяцев доступность DDoS как услуги и быстро растущее количество открытых и небезопасных интернет-сервисов и устройств IoT значительно увеличили потенциал угрозы существующих моделей атак на базе ботнетов, IoT и облаков.

Анализ Nokia Deepfield говорит о принципиальной возможности DDoS-атак с трафиком более 10 Тб/с, что в четыре-пять раз перекрывает масштаб крупнейших инцидентов, известных на данный момент (чуть выше 2Тб/с).

С того времени, как был введён «локдаун» для  ограничения распространения COVID, Nokia Deepfield отметила 100%-ное увеличение верхнего предела ежедневных пиков DDoS-атак: с 1,5 Тб/с (январь 2020 г.) до более 3 Тб/с (май 2021 г.).

Ослеживание глобальных DDoS-атак показало, что источниками большинства из них (по частоте и объему трафика) является менее полусотни хостинговых компаний и региональными провайдеров.

С повсеместной доступностью широкополосного подключения, возрастает способность крупномасштабных DDoS-атак нанести по-настоящему серьёзный ущерб, поэтому эффективное обнаружение самих атак и автоматическое смягчение их последствий становятся первостепенными задачами для поставщиков услуг, разработчиков облачных вычислений и операторов сетей.

Для этих категорий клиентов был анонсирован обновленный Nokia Deepfield Defender. Этот компонент портфеля приложений Deepfield для интеллектуального анализа и безопасности IP-сетей специально разработан для быстрого и точного обнаружения и гибкого смягчения масштабных DDoS-атак на границе сети.

Благодаря возможности масштабирования до петабайтных уровней и расширенной аналитике, в сочетании со встроенными функциями многоуровневой сетевой безопасности Nokia 7750 Service Router и маршрутизаторов линейки 7950 XRS, Deepfield Defender реализует интеллектуальный и  автоматизированный подход к предотвращению и минимизации рисков безопасности, связанных с новым поколением DDoS-угроз и атак.

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