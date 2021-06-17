Edimax представил новые сетевые решения для корпоративных клиентов и SMB

17 июня 2021 г., 15:15

0

Tweet

В рамках международной онлайн выставки Computex, компания Edimax анонсировала три решения для SMB и корпоративного рынка – PrimeAX 1-2-3 Wi-Fi 6 AX1800, беспроводную систему WP-4500K на базе стандарта Wi-Fi 5 и новую серию из четырех PoE+ коммутаторов для видеонаблюдения с поддержкой Onvif.

Решение корпоративного уровня PrimeAX 1-2-3 с поддержкой стандарта IEEE 802.11ax состоит из двух dual-band точек доступа Wi-Fi 6, одна из которых изначально настроена как беспроводной контроллер сети, а вторая является ее сателлитом. Система может быть расширена до 16 точек доступа, либо с использованием аппаратного контроллера APC500 до двух сотен точек.

Беспроводная проекционная система WP-4500K представляет собой комплект из двух устройств – активное и сателит WP-4500TX с HDMI-подключением. Особенностью решения является возможность транслировать сигналы с нескольких устройств на один экран или с одного устройства на 32 других. При этом экран может быть разделен на четыре части для четырех независимых источников.

Также была представлена линейка из четырех гигабитных PoE+ коммутаторов GS-5210PL, GS-5216PLC, GS-5424PLC V2, GS-5424PLX с поддержкой Onvif profile Q и клиентских устройств с профилями Profiles G/Q/S/A/C/T/M, а также режима строгой аутентификации. Необходимо отметить, что все устройства поддерживают соединения с PoE-питанием до 200 м, имеют от двух до четырех uplink, как 10Gb, так и гигабит.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!