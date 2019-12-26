IBM создаст систему мониторинга 2 тыс. объектов Autostrade per l’Italia на базе IoT

26 декабря 2019 г., 15:48

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Итальянская автодорожная компания Autostrade per l’Italia (ASPI) объявила о внедрении новой системы на базе новейших технологий мониторинга и управления, разработанных компанией IBM.

Как сообщается, система будет помогать контролировать состояние дорожной инфраструктуры: мостов, дорог, тоннелей и других подобных объектов — как в реальном времени, так и в рамках работ на различных этапах жизненного цикла.

В новой цифровой платформе будут средства для инспектирования, мониторинга состояния конструкций и проведения текущего обслуживания — все это сможет помочь непрерывно следить за параметрами важнейших объектов. Технический специалист, проводящий проверку, будет иметь возможность подключиться к системе через мобильное устройство и получить необходимые сведения, в том числе посмотреть проектную документацию. Это позволит более эффективно решать вопросы о проведении технического обслуживания. Автоматизация рабочих процессов поможет ускорить учет проведенных процедур и получения необходимых разрешений — это упростит совместную работу операторов и повысит прозрачность обслуживания объектов инфраструктуры.

«Наша цель — создать одну из самых продвинутых систем мониторинга и обслуживания объектов инфраструктуры в Европе, с учетом принципов умного обслуживания дорог, утвержденных Министерством инфраструктуры и транспорта Италии, — объяснил управляющий директор компании Autostrade per l’Italia Роберто Томази. — Используя самые современные технологии и вкладывая средства в исследования, которые проводит наша дочерняя компания Autostrade Tech, мы рассчитываем повысить эффективность и прозрачность обслуживания, и тем самым приблизиться к основной нашей цели — обеспечению безопасности критической инфраструктуры».

«Все мы знаем, насколько важны мосты, тоннели и дороги в повседневной жизни. Разные объекты строились в разное время, с использованием различных материалов. Поэтому IBM решила развивать средства искусственного интеллекта и технологии интернета вещей, которые помогут Autostrade per l’Italia улучшить процедуры мониторинга и управления объектами инфраструктуры, — добавил Энрико Череда, генеральный директор IBM Italy. — Опыт специалистов Autostrade per l’Italia в сочетании с опытом IBM и инвестициями в технологии и исследования позволят совершенствовать процессы технического обслуживания и контроля объектов, что положительно скажется на управлении, обслуживании и контроле важнейшей дорожной инфраструктуры».

В системе 3D-модели контролируемых объектов будут при помощи средств искусственного интеллекта совмещены с фотографиями, сделанными техническими экспертами на выезде. Изучая совмещенные модели, можно будет определять, какие элементы требуют дополнительного внимания, и вносить соответствующие пункты в планы проверок.

Платформа мониторинга будет подключена к датчикам, устанавливаемым на объектах инфраструктуры, и будет получать от них сведения в режиме реального времени. На основе подобной сети можно будет создать централизованную базу данных, содержащую всю актуальную информацию примерно по 4 300 объектам инфраструктуры, которые обслуживает ASPI.

Новая система будет запущена в Италии в тестовом режиме уже до конца этого года. Сначала ее будут тестировать на трех виадуках: Бисаньо на автостраде A12 в Лигурии, а также Романо и Корви на автостраде A16 в Апулии. Конечная цель — подключить к системе все 1 943 ключевых объекта к концу 2020 года.

Вторая фаза проекта по плану должна начаться в середине 2020 года — систему начнут использовать в обслуживании объектов инфраструктуры на разных этапах, от проектирования до эксплуатации, от тестирования до внедрения. Данные будут поступать на универсальную панель управления («дешборд»), и операторы смогут видеть целостную картину всех действий.

При разработке новой системы для ASPI сразу была заложена возможность подключения к базе данных Ainop — это интерфейс, используемый Министерством инфраструктуры и транспорта для контроля безопасности объектов инфраструктуры в Италии. В рамках этого сотрудничества IBM при участии подразделения IBM Research, разработает решение с учетом требований Autostrade Tech на базе IBM Maximo Enterprise Asset Management и Maximo Asset Monitor.

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