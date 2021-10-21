О цифровом разрыве в Украине – сокращается

21 октября 2021 г., 12:05

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Проблема цифрового разрыва касается не только нашей страны, в различной степени она затрагивает практически все государства с обширными территориями.

О ходе проекта Минцифры по сокращению цифрового разрыва в нашей стране на конференции «Digital Transformation Forum 2.0», организованной Huawei Ukraine, рассказал эксперт министерства Андрей Набок. Он напомнил, что согласно правительственным планам к 2023 году не менее 95% населения страны должно быть охвачено широкополосным интернет-доступом. В основу этого плана легла директива Евросоюза, согласно которой все домохозяйства должны иметь подключение с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с.

Для избежания монополизации и экономии фондов было решено не проводить общегосударственный тендер по обеспечению покрытия удаленных населенных пунктов. Представлялось, что эффективней делать это по каждому отдельному проекту. При этом стоимость прокладки канала передачи данных предварительно оценивается министерством, а в дальнейшем она становится предметом открытого тендера.

Как сообщил Андрей Набок, на начало октября 2021 г насчитывалось уже 1500 активных контракта, благодаря реализации которых было подключено около 100 объектов социальной инфраструктуры. Число победивших в тендерах интернет-провайдеров достигло 140 компаний. А в ближайшие три месяца должно быть проложено 25 тыс. км волоконно-оптического кабеля.

Для мониторинга состояния проекта «Интернет субвенция» Минцифра организовала портал.

Интересная статистика победителей тендеров, среди которых при беглом знакомстве выделяется лишь «Укртелеком», пока занимающая вторую строчку в рейтинге.

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