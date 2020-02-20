AOC представила сверхширокий монитор с диагональю 35 дюймов и частотой обновления 200 Гц

20 февраля 2020 г., 17:05

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Компания AOC представила AOC AGON AG353UCG: монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см).

Модель AG353UCG имеет частоту обновления 200 Гц, время отклика 2 мс GtG, а низкая задержка на входе обеспечивают отличную визуальную обратную связь без заметного размытия в движении, как отмечает производитель.

Нативное разрешение UWQHD (3440×1440 пикселей, соотношение сторон 21:9) в сочетании с кривизной 1800R гарантирует новый уровень погружения, по заявлению AOC. Качество изображения AG353UCG на высоком уровне благодаря технологии Quantum Dot, пиковой яркости 1000 нит с VESA DisplayHDR 1000, контрастности 2500:1 и 90% покрытия DCI-P3. Наконец, монитор поддерживает Nvidia G-Sync Ultimate, предлагая HDR с яркостью 1000 нит, без рывков изображения и с минимальной задержкой.

Монитор AG353UCG обладает модернизированным современным экранным меню (On-screen Display), которым удобно пользоваться с помощью 5-позиционного джойстика в нижней панели. Хранить гарнитуру стало удобнее, поскольку держатель для неё, знакомый по предыдущим моделям, теперь расположен и слева, и справа. Монитор можно легко одним движением прикрепить к элегантной металлической подставке или к креплению VESA. Подставка не только обеспечивает устойчивость, но и оснащена ручкой для переноски, управлением кабелями, а также эргономично регулируется по высоте (120 мм) и может наклоняться. Благодаря AOC Light FX (настраиваемая кольцевая RGB-подсветка на задней панели), монитор можно настроить в соответствии с уникальными предпочтениями каждого игрока. Для удобства установки в комплект поставки входят все кабели, необходимые для подключения монитора к компьютеру (DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0).

Монитор AOC AGON AG353UCG появится в продаже в феврале 2020 года по ориентировочной цене 65 999 грн.

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