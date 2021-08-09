На мировом рынке смартфонов — новый крупнейший вендор

9 августа 2021 г., 11:05

Впервые за историю развития индустрии Xiaomi признана крупнейшим глобальным вендором смартфонов. Впрочем, пока что речь идет об одном отдельно взятом месяце.

Согласно подсчетам Counterpoint Research, в июне 2021 г. Xiaomi нарастила поставки смартфонов на 26% «MoM» и оставила за собой 17,1% рынка. Проблемы Samsung с выпуском устройств, в частности связанные с приостановкой ключевых производственных мощностей во Вьетнаме из-за новой волны коронавируса, привели к снижению объема выпуска устройств корейским брендом до 15,7%. Июньские поставки Apple также сократились до 14,3%, что связывается с сравнительно длительным отсутствием в линейке обновленных устройств. Этого оказалось достаточно для выхода Xiaomi в лидеры. На руку вендору также сыграла успешная экспансия на рыночные территории Китая, Европы и MEA, ранее принадлежавшие Huawei и Honor.

Всего же начиная с появления на мировом рынке в 2011 г. Xiaomi отгрузила в общей сложности свыше 800 млн смартфонов.

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