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На компьютерном рынке EMEA — лучший с 1998 г. рост

23 июля 2020 г., 13:45
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На компьютерном рынке EMEA — лучший с 1998 г. рост

Поставки традиционных ПК в Европу, страны Ближнего Востока и Африки по итогам второй календарной четверти 2020 г. достигли 20,7 млн устройств, — сообщает лондонский офис IDC. Отмеченный результат говорит об увеличении поставок на 26,4% в годовом сопоставлении.

Лучший, более чем за двадцать лет, рост связан с высоким интересом к портативным системам в разгар связанного с COVID-19 локдауна и вынужденного домашнего времяпрепровождения. Поставки ноутбуков на локальный рынок увеличились на 49,0% «YoY», тогда как настольное направление просело на 16,1%.

Наиболее высокий рост спроса (+30,6% «YoY») показала Западная Европа, причем беспрецедентная динамика поставок была отмечена как в потребительском (+51,2%), так и в корпоративном (+20,5%) сегментах. В Центральной и Восточной Европе отгружено на 29,6% компьютеров больше к прошлому году. Включающий эти страны субрегион CEMA отчитался ростом потребительского направления на 23,5% «YoY» — поставки ноутбуков и настольных систем увеличились на 27,5% и 8,8% соответственно.

Налицо продолжающаяся консолидация рынка EMEA — за год подконтрольная пяти ведущим вендорам доля увеличилась с 82,5 до 84,5%. Более того, каждый из участников Тор-5 сумел добиться описываемого двузначным числом роста.


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