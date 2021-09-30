Микрочипы смогут переноситься ветром, как семена клёна

30 сентября 2021 г., 18:44

0

Tweet

Команда под руководством профессора Джона Роджерса (John Rogers) из Северо-Западного университета (штат Иллинойс) разработали печатные схемы, аэродинамическая форма которых позволяет им планировать в воздухе в режиме авторотации, подобно вертолёту. Благодаря этому крошечные микросхемы могут разноситься ветром, имитируя сезонное распространение семян клёна или одуванчика.

В статье, опубликованной 23 сентября в Nature, исследователи утверждают, что сконструировали и испытали ряд трехмерных вращающихся пассивных полётных модулей, которые могут быть укомплектованы датчиками, источниками питания, антеннами для беспроводной связи и встроенной памятью.

«Наша цель состояла в том, чтобы наделить функцией крылатого полёта малые электронные системы, подразумевая, что эти возможности позволят нам распространять высокофункциональные миниатюрные электронные устройства для измерения окружающей среды для мониторинга загрязнения, наблюдения за населением или отслеживания заболеваний», – сказал Роджерс.

По его словам, главный недостаток такого решения заключается в пассивном характере распространения, а преимущества – в стоимости и простоте по сравнению с системами, которые могут использовать, например, машущие крылья.

В зависимости от полезной нагрузки с каждым таким «микрофлаером» на ветер будут выбрасываться от от одного до 20 центов.

Множество таких устройств, сброшенное с самолета или здания, будет рассеиваться с высокой пространственной плотностью на больших площадях, формируя беспроводную сеть датчиков.

Многие могут подумать, что вбрасывание большего количества летающей микроэлектроники в мир, уже страдающий от загрязнения пластиком, может быть плохой идеей. Но Роджерс сообщил, что его группой уже изготовлены экологически разлагаемые версии устройств «как способ решения этой очень важной проблемы».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!