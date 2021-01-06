Microsoft работает над единой версией Outlook

6 января 2021 г., 10:35

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Похоже, что компания Microsoft наконец движется в единому клиенту Outlook, который, однако, вряд ли появится в составе Windows 10 ранее следующего, 2022 года.

Этот почтовый/календарный клиент для Windows и Mac, согласно информации ресурса Windows Central, имеет кодовое имя Project Monarch и создаётся на базе сегодняшнего веб-приложения Outlook в соответствии с планом One Outlook.

Сама Microsoft отказалась комментировать данную информацию, к которой прилагается также скриншот главного экрана One Outlook.

В описании к картинке дословно говорится следующее: «One Outlook (или Monarch) — это новая версия Outlook, предназначенная для работы на большом экране, включая Windows Desktop (win32 и UWP; Intel и ARM), Outlook Web Access (OWA) и macOS Desktop».

Ранее, Microsoft настаивала на сохранении встроенных приложений Mail и Calendar, несмотря на то, что они уступали по функциональности Outlook, и даже (если верить слухам) собиралась переименовать этот пакет в Outlook.

Однако, после Windows 8, с постепенным отходом от стратегии Universal Windows Platform (UWP), компания стала оснащать новыми возможностями в первую очередь браузерную версию Outlook. В то же время, по каким-то своим причинам Microsoft продолжала держаться за имеющиеся приложения Mail и Calendar.

Сегодня Outlook представляет собой своего рода «зонтичный бренд», под которым официально сосуществуют разные версии Outlook для Windows, Mac, Web, iOS и для Android (на базе купленной Microsoft технологии Acompli).

Windows Central сообщает, что ознакомительный релиз клиента One Outlook можно будет увидеть к исходу нынешнего года. Mail и Calendar будут вытеснены из Windows 10 в течение 2022 года, а замену на Monarch старого клиента Outlook в системах Win32 информированные источники относят на ещё более поздний срок.

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