Microsoft начала делиться данными об энергопотреблении Azure

28 апреля 2021 г., 10:25

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Спустя несколько недель после Google, одного из своих крупнейших соперников на облачном рынке, корпорация Microsoft начала делиться с некоторыми клиентами сведениями о расходе электричества облачными регионами Azure.

Располагая данными об использовании энергии, клиенты Azure смогут переместить свои рабочие нагрузки в регион с более высокой энергоэффективностью, чем в том, что они используют в настоящее время. Для крупных предприятий это может заметно уменьшить вред, наносимый их деятельностью окружающей среде.

Сейчас Microsoft предоставляет метрики энергопотребления только для облачных регионов целиком, однако со временем доступную клиентам информацию планируется сделать более детализированной.

Ноэль Уолш (Noelle Walsh), корпоративный вице-президент подразделения облачных операций и инноваций Microsoft, сообщила новостной сети CNBC, что передача указанной информации клиентам возможна только на условиях её неразглашения. Причина, по которой компания воздерживается от широкой публикации этих данных, как пояснила Уолш, заключается в том, что «если бы каждый мог выбирать, общий оптимум мог перестать быть самым экологически чистым решением».

Повышенное внимание к энергоэффективности облачных регионов упростит для Microsoft соблюдение баланса между анонсированной в прошлом году стратегической целью стать «негативной по углероду» к 2030 г., и быстрым расширением сети ЦОД. ZDNet сообщает, что компания рассчитывает ежегодно строить от 50 до 100 датацентров, чтобы удвоить их общее количество в течение следующих трёх лет.

Google для начала раскрывает данные по более, чем двум десяткам облачным регионов, для каждого указывая, какой процент расходуемой энергии поступает из возобновляемых источников.

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