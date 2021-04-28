Amazon обновила планшеты Fire HD 10

28 апреля 2021 г., 11:05

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Amazon обновила свою линейку планшетов новыми моделями Fire HD 10, а также несколькими опциями для детей.



Fire HD 10, который предлагается за 149,99 долл. получил улучшенный дизайн — рамки вокруг дисплея стали тоньше со всех четырех сторон. Экран стал ярче и получил 1080p.



Оперативная память была увеличена на 50% до 3 ГБ, новый чип Amazon описывает как «мощный восьмиядерный процессор», не предоставляя деталей.



Также представлена модель Fire HD 10 Plus, которая имеет 4 ГБ оперативной памяти, покрытие soft touch и беспроводную зарядкуе. Как и в случае с Fire HD 8 Plus, здесь есть дополнительная док-станция от Anker. Этот планшет будет предлагаться за 179,99 долл.



Планшеты будут доступны в виде «пакетов для повышения производительности», как их называет Amazon, включая чехлы с клавиатурой от Fintie, и годовую подписку на Microsoft 365.



В Fire OS добавлена новая функция многозадачности с разделенным экраном.



Что касается моделей для детей, Amazon представила совершенно новую линейку планшетов под названием Fire Kids Pro. Доступные в 7-дюймовой (99,99 долл.), 8-дюймовой (139,99 долл.) и 10-дюймовой (199,99 долл.) версиях, планшеты Fire Kids Pro имеют тонкие защитные чехлы.



Все новые планшеты Amazon поступят в продажу 26 мая.

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