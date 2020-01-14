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Маркетинг Oracle возглавит опытный управленец из AWS

14 января 2020 г., 12:45
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Маркетинг Oracle возглавит опытный управленец из AWS

По сведениям из двух источников, формально не подтверждённым Oracle, новым маркетинговым директором (CMO) этой компании назначен Ариэль Келман (Ariel Kelman), который последние шесть лет занимал пост вице-президента по глобальному маркетингу в Amazon Web Services, а до этого выполнял подобные функции в Salesforce.

Это назначение расценивают как выигрышное для компании. Келман заменит бывшего служащего Intel, Рупала Холленбека (Rupal Shah Hollenbeck), оставившего пост CMO Oracle в начале этого месяца.

Постоянно с кем-то воюющая Oracle последние несколько лет избрала объектом своих нападок болеe удачливого конкурента на рынке облачной инфраструктуры: её руководители неоднократно обрушивались с критикой на AWS, гендиректор которой, Энди Джесси (Andy Jassy) не остался в долгу. В октябре AWS торжественно объявила об отключении её потребительским бизнесом своей последней базы данных Oracle.

В 2018 г. AWS уверенно лидировала в отрасли облачной инфраструктуры с рыночной долей 48%, в то время как Oracle, по данным Gartner, оказалась за пределами первой пятёрки крупнейших провайдеров. В том же году Oracle перестала раскрывать информацию о доходах от облачных платформы и инфраструктуры. Ряд аналитиков восприняли это как признак ухудшения перспектив компании в этих областях.

В AWS место Келмана займёт вице-президент по маркетингу у партнёров и на местах, Рейчел Торнтон (Rachel Thornton), также имевшая опыт работы в Salesforce. Она будет подочётна вице-президенту вычислительных сервисов AWS, Мэтту Гарману (Matt Garman), на которого отныне возложены обязанности директора по продажам и маркетингу.


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