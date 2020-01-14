Маркетинг Oracle возглавит опытный управленец из AWS

14 января 2020 г., 12:45

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По сведениям из двух источников, формально не подтверждённым Oracle, новым маркетинговым директором (CMO) этой компании назначен Ариэль Келман (Ariel Kelman), который последние шесть лет занимал пост вице-президента по глобальному маркетингу в Amazon Web Services, а до этого выполнял подобные функции в Salesforce.

Это назначение расценивают как выигрышное для компании. Келман заменит бывшего служащего Intel, Рупала Холленбека (Rupal Shah Hollenbeck), оставившего пост CMO Oracle в начале этого месяца.

Постоянно с кем-то воюющая Oracle последние несколько лет избрала объектом своих нападок болеe удачливого конкурента на рынке облачной инфраструктуры: её руководители неоднократно обрушивались с критикой на AWS, гендиректор которой, Энди Джесси (Andy Jassy) не остался в долгу. В октябре AWS торжественно объявила об отключении её потребительским бизнесом своей последней базы данных Oracle.

В 2018 г. AWS уверенно лидировала в отрасли облачной инфраструктуры с рыночной долей 48%, в то время как Oracle, по данным Gartner, оказалась за пределами первой пятёрки крупнейших провайдеров. В том же году Oracle перестала раскрывать информацию о доходах от облачных платформы и инфраструктуры. Ряд аналитиков восприняли это как признак ухудшения перспектив компании в этих областях.

В AWS место Келмана займёт вице-президент по маркетингу у партнёров и на местах, Рейчел Торнтон (Rachel Thornton), также имевшая опыт работы в Salesforce. Она будет подочётна вице-президенту вычислительных сервисов AWS, Мэтту Гарману (Matt Garman), на которого отныне возложены обязанности директора по продажам и маркетингу.

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