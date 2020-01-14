На мировом компьютерном рынке отмечен первый с 2011 г. рост

14 января 2020 г., 12:04

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В финальной четверти года IDC насчитала 71,8 млн глобально отгруженных традиционных ПК. При росте на 4,8% «YoY» достигнутый результат не только превзошел ожидания аналитиков, но также оказался лучшим за последние четыре года. В целом за 2019 г. поставки ПК увеличились на 2,7% и этот рост оказался первым за последние восемь лет.

Вследствие окончания в январе 2020 г. поддержки Windows 7, на протяжении всего года коммерческий сегмент прирастал поставками за счет перехода на компьютеры с Windows 10. Эта тенденция особо помогла тройке ведущих вендоров — Lenovo, HP, Dell — за год нарастившим общую подконтрольную долю с 63 до 65%. Кром этого, снизилось влияние других негативных факторов. В частности, проблемы с дефицитом чипов Intel сохранялись, но ситуацию заметно сгладили продуты от AMD. Также, были заметны первые признаки ослабления торговой напряженности.

Lenovo вернула себе верхнюю строку рейтинга — в 2019 г. поставки вендора росли почти в каждом крупном регионе и позволили сконцентрировать почти четверть мирового рынка. Хорошее окончание года (+6,9% «YoY») позволило HP вырасти по итогам года почти на 5% и нарастить рыночную долю до 23,6%. Dell сохранила третью позицию, улучшив результат 2018 г. на 0,5%. Причем, праздничный квартал стал для компании рекордным по поставкам благодаря отличным продажам на североамериканском и других приоритетных рынках. Результаты Apple ухудшились как за квартала (-5,3% «YoY»), так и в целом за год (-2,2%).

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