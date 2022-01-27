Квартальный оборот Microsoft достиг 51,73 млрд долл.

27 января 2022 г., 9:15

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Компания Microsoft представила финансовые результаты по итогам второго картала своего 2022 финансового года и они оказались лучше, чем ожидалось.



Производитель получил прибыль 2,48 долл. на акцию, тогда, как аналитики ожидали лишь 2,31 долл.



Доход вырос на 20% до 51,73 млрд долл. против 50,88 млрд долл., которые прогнозировали биржевые эксперты.



Чистая прибыль Microsoft достигла 18,77 млрд долл., увеличившись в годовом сравнении на 21%.



Направление Intelligent Cloud, которое включает публичное облако Azure, GitHub и серверные решения, показало рост на 25,5% до 18,33 млрд долл. по итогам квартала.



Выручка от Azure и других облачных услуг выросла на 46%. При этом Microsoft не раскрывает показатель в долларах.



Направление Productivity and Business Processes , куда входят Office, Dynamics и сеть LinkedIn, показало рост выручки на 19% до 15,94 млрд долл. Приложение Teams, которое входит в Office, имеет на данный момент более 270 млн активных пользователей (на основе ежемесячных оценок), как сообщил Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральный директор Microsoft.



Прирост продаж LinkedIn составил 37%. Выручка от Dynamics увеличилась на 29% и основным драйвером был Dynamics 365, у которого показатель 45%.





Доход подразделения More Personal Computing, куда входит Windows, выпускаемые устройства, игровое направление, также заметно вырос - на 15,5% до 17,47 млрд долл.



Microsoft сообщила, что продажи лицензий Windows увеличились на 25% в четвертом квартале 2021 года. Тогда как согласно оценкам Gartner, поставки ПК упали на 5% за тот же период.



Продажи Xbox выросли на 4% - год спустя после выпуска консолей Xbox X и S. В предыдущем квартале рост был 166%.



Компания ожидает доходы от 48,5 млрд. до 49,3 млрд долл. в следующем квартале, выше того, что прогнозируют аналитики - 48,23 млрд. долл.

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